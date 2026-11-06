10 nhóm hành vi bị cấm tại công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú, Khánh Hòa

Ngày 6-11, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ban hành quyết định về quy chế quản lý công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú. Phạm vi áp dụng kéo dài từ Công viên Bạch Đằng đến Công viên Yersin, phía Bắc giáp cầu Trần Phú.

Quy chế nghiêm cấm 10 nhóm hành vi thường ảnh hưởng đến không gian công cộng như bán hàng rong; tổ chức ăn uống, kinh doanh khi chưa được cấp phép; nằm trên ghế đá, ngồi hoặc giẫm lên thảm cỏ; xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định...

Hàng loạt hành vi bị cấm tại khu vực công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Người dân và du khách không được thả rông vật nuôi, đưa vật nuôi xuống bãi biển, câu cá trong khu vực bãi tắm; tắm biển ngoài khu vực phao cảnh giới hoặc nơi có biển cấm. Việc chơi bóng đá trên công viên, bãi biển; tự ý điều khiển, đỗ phương tiện trên đường dạo, vườn hoa, thảm cỏ cũng bị nghiêm cấm.

Một số hành vi khác như sử dụng trụ tắm, vòi nước uống sai mục đích; dùng xà phòng, dầu gội, hóa chất tẩy rửa hoặc giặt giũ tại khu vực công viên, bãi biển cũng không được phép.

Đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép kinh doanh dịch vụ, thời gian hoạt động giới hạn từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Các đơn vị phải bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc hoạt động.

UBND phường Nha Trang giao các cơ quan chức năng, đơn vị dịch vụ công ích và lực lượng công an phối hợp tuyên truyền, duy trì vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.