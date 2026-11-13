10 nhà thầu xây dựng lớn của Trung Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Cuộc gặp gỡ nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng tại Việt Nam.

Mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng

Đoàn công tác CHINCA do ông Fang Qiuchen, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng đô thị, giao thông đường sắt, cơ khí, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng hiệu suất cao và công nghệ hạ tầng.

Chương trình Toạ đàm giao lưu tìm hiểu thông tin hợp tác tại Việt Nam của Hiệp hội Nhà thầu quốc tế Trung Quốc và Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam diễn ra tại trụ sở của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12).

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC cho biết, tháng 10/2026, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Tiếp đó, đoàn công tác VACC đã sang Trung Quốc khảo sát, tham quan một số công trình tại Thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp ngày hôm nay là dịp để doanh nghiệp hai bên trao đổi sâu hơn về kinh nghiệm, năng lực và khả năng triển khai các dự án cụ thể.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Việt Nam đang đứng trước nhu cầu đầu tư rất lớn về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, đường sắt, đô thị, năng lượng và các công trình công nghiệp. Đây là dư địa quan trọng để các nhà thầu trong và ngoài nước tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh và bổ trợ năng lực cho nhau.

Ông Fang Qiuchen, Chủ tịch CHINCA cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quan điểm được Thứ trưởng chia sẻ là hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cần được triển khai trên cơ sở điều kiện thực tế, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường tiếp xúc trực tiếp với nhà thầu Việt Nam, không chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin mà hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, tham gia với vai trò tổng thầu, nhà thầu phụ hoặc đối tác cung cấp thiết bị, công nghệ.

Đề xuất hợp tác từ đường sắt, cao tốc đến năng lượng và công nghệ

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Trung Quốc đã giới thiệu năng lực và đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Trong lĩnh vực đường sắt và giao thông đô thị, CRSC International giới thiệu thế mạnh về hệ thống thông tin, truyền dẫn tín hiệu, điều khiển và kết nối trí tuệ nhân tạo trong vận hành đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao. Doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam, trong đó có việc phối hợp với các đối tác triển khai hệ thống thông tin tại Phú Quốc.

Công ty Đường sắt số 6 Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các dự án đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và kết nối xuyên biên giới. Doanh nghiệp cho biết, đã có kinh nghiệm tham gia một số dự án tại Việt Nam như tuyến Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội, đồng thời mong muốn hợp tác sâu hơn tại các dự án đường sắt trọng điểm trong thời gian tới.

Trong khi đó, Power China giới thiệu kinh nghiệm triển khai các dự án thủy điện, điện mặt trời và năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực metro, cầu cảng, đường sắt, sân bay và hạ tầng năng lượng.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm.

Các doanh nghiệp khác như Tổng công ty Xây dựng đô thị Bắc Kinh, CCCC và Cục Xây dựng số 3 Trung Quốc cũng giới thiệu năng lực trong thi công đường bộ, đường cao tốc, đường hầm, sân bay, công trình đô thị và hạ tầng công nghiệp. Một số doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu khả năng đầu tư sản xuất thiết bị, linh kiện đồng bộ ngay tại Việt Nam, phục vụ các dự án hạ tầng và khu công nghiệp.

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu thiết kế máy móc nâng hạ vận tải Bắc Kinh (BMH) giới thiệu năng lực thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ logistics đường bộ, đường thủy, cảng biển và các khu công nghiệp. Công ty CP Công nghệ Glodon đề xuất cung cấp các giải pháp công nghệ, tích hợp hệ thống, quản lý thiết kế và ứng dụng công nghệ trong triển khai các dự án xây dựng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động đề xuất những nội dung hợp tác cụ thể.

Đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) cho biết, mong muốn hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong liên danh, liên kết thực hiện các dự án đường sắt, đường sắt tốc độ cao; đầu tư thiết bị thi công chuyên dụng như thiết bị lao dầm khẩu độ lớn, thiết bị cọc khoan nhồi, máy khoan hầm và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, doanh nghiệp quan tâm đến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập đoàn Đạt Phương cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực thủy điện, cầu đường, đường sắt tốc độ cao và hệ thống tàu điện đô thị. Trong khi đó, Tổng công ty Vinaconex giới thiệu ba trụ cột hoạt động gồm xây dựng, đầu tư bất động sản và đầu tư các lĩnh vực năng lượng, y tế, giáo dục, môi trường; đồng thời cho biết, đang có khoảng 2.000ha quỹ đất và mong muốn thu hút đối tác Trung Quốc tham gia đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, dự án bất động sản.

Đoàn công tác của Hiệp hội Nhà thầu quốc tế Trung Quốc (Chinca) chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC).

Ông Phạm Kim Châu, Phó Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Phương Thành, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) và bà Chu Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cơ khí Quang Trung cũng chia sẻ nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực cao tốc, sân bay, cảng biển, logicstic, khu công nghiệp và cơ khí xây dựng.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp phát biểu tổng kết, việc tăng cường kết nối giữa các nhà thầu Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Năng lực công nghệ, thiết bị và kinh nghiệm thi công của doanh nghiệp Trung Quốc có thể bổ trợ cho nhà thầu Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp trong nước có lợi thế về am hiểu thị trường, điều kiện thi công và quy định pháp lý.

Các bên kỳ vọng, thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp và trao đổi thực chất, quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ từng bước chuyển từ kết nối, tìm hiểu sang triển khai các dự án cụ thể, góp phần nâng cao năng lực nhà thầu và thúc đẩy phát triển hạ tầng tại Việt Nam thời gian tới.