Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026. Ảnh: H. Anh

Tại buổi lễ, 10 nhà khoa học trẻ đã nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2026 với những thành tích nghiên cứu nổi bật, tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ chiến lược, góp phần giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2026

Thành tích của các cá nhân nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay tập trung ở lĩnh vực công nghệ số; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng; công nghệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ hàng không và vũ trụ.

Trong đó, ThS Vũ Thị Hạnh (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội) nổi bật với các nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận dạng hành vi con người từ video với độ chính xác cao. Kết quả nghiên cứu đã và đang triển khai thực tế trong các hệ thống camera giám sát an ninh thông minh tại một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Công trình đã được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ, 3 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam.

TS Lê Hữu Thọ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) được vinh danh với công trình khoa học tiêu biểu "Xây dựng dữ liệu hóa thực vật và hoạt tính sinh học từ dược liệu Việt Nam định hướng phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe".

TS Nguyễn Thị Vân Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) được vinh danh với thành tích nghiên cứu phát triển phương pháp thiết kế bộ điều khiển bền vững cho các hệ thống robot và tự động hóa trong điều kiện bất định, đặc biệt khi các tham số mô hình thay đổi trong quá trình vận hành...

Các nữ sinh nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: H. Anh

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 đã được trao cho 20 nữ sinh viên xuất sắc. Đó là các nữ sinh viên đã tham gia nghiên cứu, có công bố khoa học và sáng chế ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Tại lễ trao giải, lãnh đạo Bộ KH-CN và Trung ương Đoàn cho biết sẽ rà soát, đề xuất các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2027-2030, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam, gắn việc phát hiện, tôn vinh với bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ.