10 nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

Kết quả Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 được ban tổ chức công bố ngày 11/10. Cụ thể về giải thưởng lĩnh vực Công nghệ số: 2 cá nhân, Công nghệ robot và tự động hóa: 2 cá nhân, Công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng: 2 cá nhân, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững: 1 cá nhân, Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến: 1 cá nhân, Công nghệ chip bán dẫn: 1 cá nhân, Công nghệ hàng không và vũ trụ: 1 cá nhân.

10 nhà khoa học trẻ đạt giải Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, 10 tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 đều có thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Họ sở hữu nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước

Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo, 10 cá nhân đạt giải theo Ban tổ chức là "những hạt nhân thúc đẩy hội nhập, góp phần nâng tầm khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Năm 2026, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng tiếp nhận hồ sơ xét chọn từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/8, nhận được 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong 10 lĩnh vực xét giải, 4 lĩnh vực lần đầu được đưa vào cơ cấu - công nghệ chip bán dẫn; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị - thu hút nhiều nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước tham gia.

Quả cầu Vàng là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi trong lĩnh vực khoa học công nghệ, qua đó thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển đội ngũ nhân tài trẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.