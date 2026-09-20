10 người thì 9 người trả lời sai câu đố: Cái gì càng già càng trẻ?

Những câu đố mẹo luôn có sức hút đặc biệt bởi chỉ với một câu hỏi ngắn gọn cũng đủ khiến người chơi phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Không ít người tự tin đưa ra đáp án ngay lập tức, nhưng rồi lại bất ngờ khi nhận ra mình mắc “bẫy” của cách tư duy quen thuộc.

Câu đố lần này cũng không ngoại lệ: “Cái gì càng già càng trẻ?”. Nghe qua tưởng như vô lý, bởi mọi thứ đều già đi theo thời gian. Thế nhưng, nếu chịu khó quan sát và thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận ra lời giải lại vô cùng hợp lý và gần gũi với cuộc sống. Bạn đã tìm ra đáp án chưa?

Cái gì càng già càng trẻ ( Ảnh minh họa )

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.