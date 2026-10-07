10 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất châu Á

Quyền lực tại châu Á không chỉ nằm trong phòng họp của các tập đoàn. Năm 2026, nhiều người phụ nữ trong các lĩnh vực như thể thao, văn hóa, khoa học và đời sống đang vươn lên vị trí dẫn đầu. Fortune xây dựng danh sách bao gồm 10 gương mặt đáng chú ý tại châu Á trong năm nay, từ những nhà vô địch thể thao, đầu bếp, diễn viên, nhà hoạt động môi trường đến những người góp phần định hình chính sách AI. Ảnh: Reuters.

An Se-young (Hàn Quốc): Ở tuổi 24, An Se-young là tay vợt cầu lông nữ số một thế giới và góp phần định hình môn thể thao này. Sau khi vô địch Olympic và giữ vị trí số một thế giới, An tiếp tục duy trì phong độ áp đảo trong năm 2026. Tháng 8, cô giành chức vô địch thế giới thứ 2, sau đó giành huy chương vàng Asian Games. An là nữ vận động viên đầu tiên vô địch đơn nữ Asian Games 2 kỳ liên tiếp. Tính đến thời điểm Fortune thực hiện danh sách, cô chỉ thua một trong 57 trận đấu suốt năm nay. Ảnh: Yonhap.

Alex Eala (Philippines): Một năm trước, Fortune từng đưa Eala vào danh sách đáng chú ý sau khi cô lọt vào chung kết WTA Tour đầu tiên và đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp, số 54 thế giới. Năm nay, tay vợt Philippines tiến thêm một bước khi trở thành người Philippines đầu tiên giành một danh hiệu WTA Tour tại Washington, D.C. Cô cũng lần đầu lọt top 20 thế giới và vào đến vòng 4 Wimbledon. Thành công của Eala dần thay đổi kỳ vọng đối với quần vợt Philippines, cho thấy các tay vợt nước này có thể cạnh tranh và giành chiến thắng trên sân chơi thế giới. Ảnh: @alex.eala/IG.

Jeeno Thitikul (Thái Lan): Jeeno Thitikul là một trong những gương mặt thuộc thế hệ nữ golfer châu Á góp phần thay đổi bộ mặt golf chuyên nghiệp. Thitikul bước vào năm 2026 với danh hiệu LPGA Player of the Year sau mùa giải phá kỷ lục. Golfer 23 tuổi tiếp tục có thêm 3 chiến thắng LPGA trong năm nay, trong đó có chức vô địch Honda LPGA Thailand trên sân nhà. Thành tích đưa tổng số danh hiệu LPGA trong sự nghiệp của cô lên 10, củng cố vị trí trong nhóm golfer hàng đầu thế giới. Ảnh: @jeeno.atthaya/IG.

Cho Eun-hee (Hàn Quốc): Cho Eun-hee góp phần đưa ẩm thực Hàn Quốc thành một phần của ẩm thực cao cấp toàn cầu. Đầu bếp kiêm chuyên gia giáo dục ẩm thực này sở hữu chứng nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Hàn Quốc số 38 về ẩm thực cung đình Joseon. Bà hiện dẫn dắt bếp của Onjium, nhà hàng được Michelin công nhận tại Seoul. Năm 2026, Cho được vinh danh là Nữ đầu bếp xuất sắc châu Á. Thông qua công việc tại nhà hàng, bà cho thấy ẩm thực cung đình có lịch sử hàng thế kỷ vẫn có thể tiếp cận thế hệ thực khách mới ở Hàn Quốc và quốc tế. Ảnh: Onjium.

Tao Okamoto (TAO, Nhật Bản): TAO đạt cột mốc mới trong tháng 5 khi trở thành nữ diễn viên Nhật Bản đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes. Cô chia sẻ giải thưởng với Virginie Efira nhờ diễn xuất trong All of a Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi. Giải thưởng đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Okamoto, vốn trải dài từ thời trang, Hollywood đến điện ảnh Nhật Bản. Ảnh: @taookamoto/IG.

Thư Kỳ (Đài Loan, Trung Quốc): Sau nhiều thập kỷ là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất điện ảnh châu Á, Thư Kỳ ra mắt vai trò đạo diễn với Girl. Bộ phim tranh giải Sư tử vàng tại Venice năm 2025 trước khi giúp cô giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Năm nay, Girl tiếp tục giành giải Phim hay nhất tại Asian Film Festival ở Rome. Thư Kỳ cũng được vinh danh là Đạo diễn mới xuất sắc tại Hong Kong Film Awards. Ảnh: Bottega.

Farwiza Farhan (Indonesia): Farwiza Farhan, nhà hoạt động bảo tồn người Aceh, dành nhiều năm bảo vệ hệ sinh thái Leuser ở Sumatra - một trong những nơi hiếm hoi trên Trái Đất vẫn còn voi, hổ, tê giác và đười ươi. Thông qua tổ chức hoạt động từ cơ sở HAkA, Farhan kết hợp bảo tồn thiên nhiên với việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng địa phương. Những nỗ lực này giúp cô nhận Whitley Gold Award năm 2026, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực bảo tồn. Ảnh: Time.

Lai Ka-ying (Hong Kong, Trung Quốc): Ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, Lai Ka-ying trở thành người Hong Kong đầu tiên bay vào không gian khi tham gia sứ mệnh Shenzhou-23 của Trung Quốc tới trạm vũ trụ Tiangong hồi tháng 5. Chỉ vài năm trước, Lai còn điều tra tội phạm tại Hong Kong. Cựu giám đốc cảnh sát Hong Kong sở hữu bằng tiến sĩ về pháp y máy tính và được tuyển vào chương trình phi hành gia Trung Quốc năm 2024. Ảnh: Cục Dịch vụ Thông tin, Đặc khu hành chính Hong Kong.

Aireen Omar (Malaysia): Malaysia đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng AI, với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu và bán dẫn. Để thúc đẩy lĩnh vực này, chính phủ Malaysia bổ nhiệm Aireen Omar, cựu CEO AirAsia, làm chủ tịch đầu tiên của AI Malaysia vào tháng 9. Sau 2 thập kỷ góp phần xây dựng AirAsia và công ty mẹ Capital A, Omar hiện chịu trách nhiệm phối hợp Kế hoạch Hành động AI quốc gia giai đoạn 2026-2030. Vai trò mới đưa bà vào vị trí ảnh hưởng đến cách Malaysia phát triển, quản lý và ứng dụng AI. Ảnh: Tatler.

Chloe Tong (Singapore): Tại Singapore, Chloe Tong trở thành gương mặt hoạt động xã hội nổi bật trong các vấn đề liên quan đến trẻ em và người trẻ. Thông qua ACE Team Foundation, tổ chức do cô và chồng là CEO Grab Anthony Tan đồng sáng lập, Tong hỗ trợ nhiều vấn đề từ dịch vụ dành cho người tự kỷ đến phát triển thanh thiếu niên. Năm nay, cô tập trung vào vấn đề bắt nạt học đường, khởi động chiến dịch #STOPbullying, kêu gọi những nhân vật có ảnh hưởng trong kinh doanh, giải trí, thể thao và chính phủ cùng lên tiếng. Ảnh: Tatler.