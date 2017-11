10 người bị thương sập giàn giáo: Đình chỉ công trình

Công trình Bến xe phía Bắc TP Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đang thi công đã xảy ra sự cố sập đổ giàn giáo khi đang đổ bê tông mái, gây hậu quả nghiêm trọng làm 10 công nhân bị thương nặng. Trong đó, hầu hết công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhiều người không có bảo hiểm y tế.

Ngày 29-11, Phòng Quản lý đô thị TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình Bến xe phía Bắc TP Vinh (do Công ty CP bến xe Nghệ An) làm chủ đầu tư) do đã có hành vi vi phạm: Thi công đã xảy ra sự cố sập đổ giàn giáo khi đang đổ bê tông mái công trình gây hậu quả nghiêm trọng làm 10 công nhân bị thương nặng.

Hiện trường công trình bị sập đổ giàn giáo khi đang đổ bê tông mái công trình gây hậu quả nghiêm trọng làm 10 công nhân bị thương nặng.

Quyết định cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nghi Kim (TP Vinh) tổ chức thực hiện việc đình chỉ thi công, trong đó giao Trưởng Công an xã Nghi Kim chủ trì, phối hợp với Đội quy tắc trật tự xã Nghi Kim, cán bộ công chức liên quan của xã cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm…

Được biết, trong 10 công nhân bị thương hầu hết không có bảo hiểm y tế. Tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh nhân duy nhất có bảo hiểm y tế là côn nhân Bùi Đình Hán (trú xóm 3, xã Nghi Liên, TP Vinh) có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe tiên lượng xấu.

Như đã đưa tin, cuối buổi chiều 26- 11, các công nhân tiếp tục đổ bê tông mái công trình Bến xe phía Bắc TP Vinh. Khi các công nhân đang đưa bê tông lên đổ mái thì bất ngờ giàn giáo bị sập, khiến nhiều công nhân đang làm việc bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, BV Đa khoa 115 Nghệ An đã huy động nhiều xe cấp cứu tới hiện trường để chở 10 công nhân bị thương đến các bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân đươc đưa đến BV Đa khoa 115 và BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, chấn thương vai, cột sống, gãy xương…Đến sáng 26-11, một công nhân bị thương nặng phần cột sống đã được xe cứu thương chở ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu.

Dự án Bến xe phía Bắc được xây dựng trên diện tích gần 4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 273 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 19-9-2012 do Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Dịch vụ ANB thi công. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 12-2017.

ĐẮC LAM