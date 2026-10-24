10 ngày sau lễ truy điệu, tìm thêm 101 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Tối 24/10, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15 đến hết ngày 24/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 25 hài cốt có di vật kèm theo. Đây là kết quả của đợt kiếm thứ hai, triển khai sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 24/10. Ảnh: BTL

Riêng hôm nay, đội quy tập phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật. Các đơn vị đã xử lý hơn 620m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 832 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 799 hài cốt được quy tập riêng lẻ, 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.