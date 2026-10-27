10 ngày ra quân xử phạt hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ từ ngày 15/10 đến ngày 25/10, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ.

Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con. Tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỷ đồng; tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.253 trường hợp.

Đáng lo ngại, có đến 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở. Con số này phản ánh thực trạng nhiều người đã sử dụng lượng lớn rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bất chấp nguy cơ tai nạn và những hậu quả nghiêm trọng có thể gây ra cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng.

CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra nồng độ cồn các chủ phương tiện điều khiển tàu đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Ngày 27/10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp cùng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tổ chức chốt chặn, kiểm tra chuyên đề đối với các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật.

Qua đó, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc cùng lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp vận chuyển hơn 1 tấn thịt động vật đã qua giết mổ không đảm bảo quy định về kiểm dịch. Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định đối với số hàng hóa trên. ​Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc đã bàn giao vụ việc cho Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm để xử lý theo đúng thẩm quyền.

​Thời gian tới, hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý giữa Đội CSGT Rạch Chiếc và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.