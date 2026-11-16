LONGFORM VĂN HÓA · THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

10 ngày hội tụ những sắc màu

văn hóa Việt Nam TỪ NGÀY 16–25/11/2026

Từ những làn điệu Quan họ ở Bắc Ninh, không gian di sản bên hồ Hoàn Kiếm đến các chương trình nghệ thuật tại Hưng Yên và đại nhạc hội ở Mỹ Đình; từ nghệ thuật cung đình Huế, lễ hội vùng cao đến những cuộc đua ghe Ngo trên sông Maspéro, hàng loạt sự kiện văn hóa sẽ diễn ra trên cả nước từ ngày 16 đến 25/11/2026. Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn để thưởng thức nghệ thuật, khám phá di sản, tham gia lễ hội và trải nghiệm bản sắc văn hóa các vùng miền.

Những điểm hẹn văn hóa Hành trình ba miền Khám phá từng sự kiện

Toàn cảnh 16–18/11 19–21/11 22–23/11 Cao điểm 24/11 Cẩm nang

Toàn cảnh sự kiện Từ ngày hội cộng đồng đến bức tranh văn hóa toàn quốc

Tháng 11/2026 đánh dấu một đợt sinh hoạt văn hóa quy mô rộng khắp, gắn với hai sự kiện có ý nghĩa đặc biệt: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Năm nay cũng tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), sự kiện lịch sử gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam được kết nối thành Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24/11. Nhiều địa phương mở rộng thời gian tổ chức trước và sau tuần cao điểm để phục vụ nhu cầu tham gia, thưởng thức văn hóa của người dân.

Trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), hơn 680 sự kiện được giới thiệu trên phạm vi toàn quốc. Các hoạt động trải rộng từ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn di sản, triển lãm, điện ảnh, văn hóa đọc đến lễ hội dân gian, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 25/11, nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Huế, An Giang, Cần Thơ và Bắc Ninh trở thành những điểm hẹn đáng chú ý. Mỗi địa phương lựa chọn cách giới thiệu bản sắc riêng, mang đến những hành trình khám phá văn hóa với nhiều lựa chọn về địa điểm, thời gian và loại hình trải nghiệm.

10Ngày sự kiện nổi bật

680+Sự kiện trên CMAP

3Mốc chính: 18/11, 23/11, 24/11

01

Chương 1 · 16–18/11

Từ câu Quan họ đến Ngày hội Đại đoàn kết

Những hoạt động mở đầu đưa công chúng đến gần các hình thức thực hành văn hóa cộng đồng, nơi di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

0116–18/11 · Bắc NinhLiên hoan các làng Quan họ gốcDân ca · Di sản +

Từ ngày 16 đến 18/11, Bắc Ninh dự kiến tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc lần thứ nhất năm 2026, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ những làng Quan họ gốc trên địa bàn.

Đây là dịp để người yêu Quan họ thưởng thức những làn điệu dân ca trong không gian giao lưu giữa các cộng đồng đang trực tiếp thực hành, trao truyền di sản. Các liền anh, liền chị mang đến liên hoan những câu hát cùng lề lối sinh hoạt văn hóa đã làm nên bản sắc riêng của vùng Kinh Bắc.

0217–24/11 · Nghệ AnTuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộcBiểu diễn nghệ thuật · Cộng đồng +

Từ ngày 17 đến 24/11, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra tại khu vực đô thị Vinh, với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa – Sức mạnh đoàn kết”.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 17/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Trong suốt tuần lễ, chương trình có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày di sản, giới thiệu ẩm thực và quảng bá du lịch, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận những nét văn hóa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

0318/11 · Quảng NgãiQuảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kếtKhai mạc tuần văn hóa +

Tối 18/11, Quảng Ngãi khai mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi – Bản hòa ca đại đoàn kết” tại khu vực trung tâm phường Cẩm Thành.

Điểm đáng chú ý là sự kết nối các không gian văn hóa từ miền biển, đồng bằng đến vùng cao. Bên cạnh triển lãm ảnh, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng, tỉnh tổ chức liên hoan cồng chiêng, múa xoang, trình diễn trang phục và các hoạt động nghệ thuật cộng đồng tại khu vực phường Kon Tum.

0418–24/11 · Nhiều địa phươngTuần phim và Hội diễn nghệ thuật quần chúngĐiện ảnh · Nghệ thuật cộng đồng +

Bên cạnh các sự kiện cấp tỉnh, giai đoạn 18–24/11 còn có Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn quốc và Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công – Nông – Binh tại Điện Biên.

Đây là nhóm hoạt động giúp công chúng tiếp cận điện ảnh, nghệ thuật cộng đồng và những chương trình phục vụ đông đảo người dân trong tuần cao điểm.

02

Chương 2 · 19–21/11

Khám phá di sản, ẩm thực và những không gian sáng tạo

Bước sang những ngày tiếp theo, các hoạt động hướng nhiều hơn đến trải nghiệm di sản, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và những hình thức tiếp cận văn hóa mới.

0118–22/11 · Đồng ThápLễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa HiệpDu lịch văn hóa · Kiến trúc +

Tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 mang chủ đề “Sắc màu di sản”, với nhiều hoạt động được tổ chức trong khoảng ngày 18–22/11.

Không gian những ngôi nhà cổ giữa vườn cây Nam Bộ trở thành điểm đến để du khách tìm hiểu kiến trúc truyền thống và đời sống cư dân vùng sông nước. Lễ hội giới thiệu không gian chợ nổi, ẩm thực “Hương sắc phương Nam”, nghề thủ công, chương trình nghệ thuật và hoạt động “Đêm nhà cổ lên đèn”.

0220–24/11 · Quảng NinhLiên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026Ẩm thực · Du lịch +

Từ 20 đến 24/11, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 dự kiến diễn ra tại Chợ đêm Vui Fest, khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy.

Với chủ đề “Quảng Ninh – Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực”, liên hoan dự kiến quy tụ khoảng 150 gian hàng giới thiệu ẩm thực Quảng Ninh, món ăn và đặc sản từ nhiều tỉnh, thành phố. Du khách có thể tìm hiểu sản vật địa phương, thưởng thức món ăn truyền thống và khám phá những sản phẩm gắn với nghề chế biến thực phẩm và văn hóa ẩm thực vùng miền.

0320–24/11 · HuếTrò chơi cung đình và chuỗi nghệ thuật di sản HuếDi sản cung đình · Trải nghiệm cộng đồng +

Tại Đại Nội Huế, chương trình “Không gian Trò chơi Cung đình & Dân gian” diễn ra từ 20 đến 23/11. Các trò chơi như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường và Thả thơ được giới thiệu trong không gian di sản, mở ra hoạt động trải nghiệm phù hợp với người dân, du khách và các gia đình muốn tìm hiểu sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Từ ngày 22 đến 24/11, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Huế, số 41A Hùng Vương, tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm cộng đồng, trong đó có chương trình “Tình khúc Huế” tối 22/11, chương trình tôn vinh di sản Huế tối 23/11 và chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tối 24/11.

0421–24/11 · Hà Nội và TP.HCMDi sản hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm và 3D mapping tại trung tâm đô thị Không gian công cộng · Trình diễn ánh sáng +

Một trong những sự kiện lớn của đợt hoạt động là Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên cùng lực lượng đến từ nhiều địa phương.

Từ 21 đến 24/11, khu vực phía trước trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, dự kiến trở thành không gian trình diễn nghệ thuật 3D mapping. Theo lịch công bố, các chương trình bắt đầu lúc 19h, sử dụng công nghệ trình chiếu trên bề mặt kiến trúc để giới thiệu hình ảnh lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển đô thị.

03

Chương 3 · 22–23/11

Những cuộc hội ngộ của bản sắc vùng miền

Trong hai ngày 22 và 23/11, nhiều lễ hội quy mô cấp tỉnh và các hoạt động nghệ thuật cộng đồng đồng loạt diễn ra, tạo thêm lựa chọn cho chuyến đi cuối tuần.

0122–23/11 · Thái NguyênNgày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái NguyênVăn hóa các dân tộc · Quảng trường +

Dự kiến tổ chức trong hai ngày 22 và 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên giới thiệu các nghi thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội, trang phục, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và thể thao truyền thống.

Sự kiện là cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu những sắc thái văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Thái Nguyên.

0222–24/11 · An GiangFestival “Dòng xanh An Giang” lần thứ IVăn hóa · Du lịch · Cộng đồng +

Tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 20h ngày 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, với chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp. Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn âm nhạc đường phố, diễu hành trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, giải chạy bộ, bơi biển và không gian ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP.

0323–24/11 · Cần ThơLễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe NgoLễ hội Khmer Nam Bộ +

Một trong những điểm hẹn hấp dẫn của văn hóa Nam Bộ trong tháng 11 là Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, tập trung tại khu vực phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng.

Theo chương trình công bố, giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro, với sự tham gia của các đội ghe nam, nữ đại diện những cộng đồng Khmer trong và ngoài thành phố. Những cuộc đua tạo nên không khí sôi động trên đường đua sông nước, đồng thời thể hiện nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Khmer Nam Bộ.

0421–24/11 · Hà Nội và TP.HCMSân khấu truyền thống gặp âm nhạc đương đạiBiểu diễn nghệ thuật +

Độc giả yêu sân khấu truyền thống có thêm lựa chọn với chương trình “Đại tiệc Tam Sắc” tại Rạp Hồng Hà, Hà Nội, vào hai tối 21 và 24/11, bắt đầu lúc 18h30. Chương trình giới thiệu các trích đoạn Tuồng, Chèo, Cải lương, đưa ba loại hình nghệ thuật đến với công chúng trong cùng một không gian biểu diễn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

04 Chương 4 · Cao điểm ngày 24/11 Ngày Văn hóa Việt Nam: Từ lễ kỷ niệm đến những sân khấu đặc biệt

Ngày 24/11 là thời điểm tập trung nhiều hoạt động quan trọng trong đợt kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Từ Hà Nội đến Hưng Yên và nhiều địa phương trên cả nước, công chúng có thể lựa chọn theo dõi lễ kỷ niệm, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, tham dự những chương trình biểu diễn quy mô lớn, khám phá bảo tàng hoặc xem phim miễn phí.

09:00Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhấtNhà hát Hồ Gươm · Hà Nội+

Theo chương trình dự kiến, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là sự kiện chính thức có ý nghĩa trọng tâm của đợt kỷ niệm, nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam từ Hội nghị lịch sử năm 1946 đến nay. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

14:00Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miềnNhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City · xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên+

Một điểm hẹn nghệ thuật đáng chú ý trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”, do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, diễn ra lúc 14h tại Nhà hát Vinpearl Theatre - Ocean City, tầng 3, Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, chương trình giới thiệu những sắc thái đặc trưng của nghệ thuật truyền thống ba miền Bắc – Trung – Nam qua các tiết mục được lựa chọn, dàn dựng và kết nối trong cùng một không gian sân khấu.

Khán giả sẽ có dịp thưởng thức những làn điệu Quan họ Bắc Ninh, trích đoạn Chèo, hát Xẩm, nghệ thuật Chầu văn, dân ca Nghệ Tĩnh cùng các sắc màu nghệ thuật Nam Bộ. Những chất liệu dân gian được đặt bên cạnh các sáng tác và hình thức biểu diễn đương đại, tạo nên một chương trình có sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật truyền thống như NSND Thúy Hường, NSND Thu Huyền, NSND Kiều Oanh, NSND Thanh Ngoan, NSND Tấn Giao, NSND Hồng Lựu, NSƯT Việt Thắng, NSƯT Quốc Phòng, cùng các nghệ sĩ trẻ Chu Thúy Hằng, Thu Trang, Quỳnh Như, nhóm nhạc Dòng Thời Gian và các đơn vị nghệ thuật.

Đáng chú ý, nhóm Dòng Thời Gian sẽ trình diễn “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường và “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trong đó, ca khúc “Việt Nam tinh hoa” được nhóm thể hiện theo phong cách Opera Pop, kết hợp cách hòa giọng đặc trưng với tinh thần âm nhạc đương đại. Cùng với các tiết mục biểu diễn, chương trình dành sự quan tâm đến vai trò của nghệ nhân, nghệ sĩ trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc; giới thiệu nghệ thuật truyền thống đến công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình do MC Danh Tùng và MC Mỹ Vân dẫn dắt.

Thông tin chỉ dẫn: Thời gian 14h00 ngày 24/11/2026. Địa điểm: Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City, tầng 3, Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đơn vị tổ chức: Báo Thể thao và Văn hóa – Thông tấn xã Việt Nam. Hình thức tham dự: Theo vé mời miễn phí. Ban Tổ chức đã phát vé mời dành cho công chúng vào ngày 11/11/2026 tại trụ sở Báo Thể thao và Văn hóa, số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Chương trình không bán vé dưới bất kỳ hình thức nào.

18:30Đại tiệc Tam SắcRạp Hồng Hà · Hà Nội+

Đêm diễn thứ hai của chuỗi “Nhập cung” giới thiệu Tuồng, Chèo, Cải lương. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả yêu sân khấu truyền thống và muốn trải nghiệm ba loại hình trong cùng một chương trình.

20:00Đại nhạc hội “Muôn Sắc Việt Nam”Sân vận động quốc gia Mỹ Đình · Hà Nội+

Điểm nhấn tiếp theo của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình có quy mô khán giả dự kiến khoảng 50.000 người, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và các hình thức dàn dựng sân khấu hiện đại.

Thông tin vé: Vé miễn phí nhưng phải đăng ký nhận vé. Mở đăng ký lúc 10h ngày 17/11/2026, đóng khi hết vé. Mở từ 15h ngày 24/11, đóng lúc 19h30. Người tham dự cần mang giấy tờ định danh chính chủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Chương 5 · Cẩm nang tham dự Chọn điểm đến, chuẩn bị đúng thông tin

Với nhiều chương trình diễn ra đồng thời, độc giả có thể lựa chọn điểm hẹn dựa trên sở thích, thời gian và điều kiện di chuyển. Những gợi ý dưới đây có thể giúp độc giả lựa chọn hoạt động phù hợp và tránh nhầm lẫn về vé hoặc điều kiện tham gia.

✺

Muốn xem chương trình quy mô lớn?

Những điểm hẹn đáng chú ý gồm diễu hành di sản tại hồ Hoàn Kiếm, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” tại Hưng Yên, đại nhạc hội “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình, Festival “Dòng xanh An Giang” và lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tại Cần Thơ.

❖

Muốn khám phá văn hóa truyền thống?

Có thể tìm đến Liên hoan Quan họ tại Bắc Ninh, chương trình hội tụ nghệ thuật ba miền tại Vinpearl Theatre - Ocean City, nghệ thuật cung đình Huế, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Thái Nguyên, Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp hoặc chương trình Tuồng - Chèo - Cải lương tại Rạp Hồng Hà.

✧

Muốn tiết kiệm chi phí?

Công chúng có thể tham khảo Tuần phim miễn phí, các địa điểm được miễn phí tham quan ngày 24/11 và những chương trình nghệ thuật cộng đồng công bố mở cửa phục vụ Nhân dân. Với chương trình sử dụng vé mời, cần kiểm tra tình trạng phát vé và điều kiện vào cửa.

Thông tin hữu ích · 24/11/2026 13 điểm tham quan được miễn phí theo danh mục

Bên cạnh những chương trình nghệ thuật, ngày 24/11 mang đến cơ hội tham quan các thiết chế văn hóa và điểm đến thiên nhiên theo chính sách ưu đãi. Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, có 13 địa điểm được miễn phí tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại Hà Nội, người dân có thể lựa chọn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ngoài ra, danh mục còn có Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Yersin, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và bốn vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yok Đôn.

Chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại những địa điểm thuộc danh mục quy định. Người dân cần xem giờ mở cửa, điều kiện tham quan và hướng dẫn của từng đơn vị trước khi đến.

05

Tiếp nối ngày 25/11

Những cuộc hẹn vẫn tiếp nối

Sau ngày 24/11, một số chương trình và hoạt động trưng bày vẫn tiếp tục phục vụ người dân, du khách.

Tại An Giang, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I dự kiến kéo dài đến ngày 27/11, với các không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu nghề thủ công và sản phẩm OCOP.

Tại Bắc Ninh, các hoạt động trưng bày sách, báo, tư liệu về lịch sử và văn hóa địa phương dự kiến tiếp tục đến ngày 25/11. Những hoạt động tiếp nối tạo thêm lựa chọn cho người dân chưa có điều kiện tham gia đúng ngày 18/11 hoặc 24/11, đồng thời góp phần kéo dài thời gian tiếp cận các sản phẩm và không gian văn hóa.

LƯU Ý: Thông tin sự kiện được tổng hợp theo lịch công bố đến ngày 15/11/2026. Một số chương trình có thể điều chỉnh thời gian, địa điểm hoặc điều kiện tham gia. Độc giả nên kiểm tra thông báo mới nhất của Ban Tổ chức trước khi đến.

Thực hiện

Tư liệu sự kiện:

CMAP; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan quản lý địa phương; Ban Tổ chức các chương trình

Thiết kế, trình bày:

HUY THÔNG

VỀ ĐẦU TRANG