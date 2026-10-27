10 ngày, CSGT xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 27-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 15-10 đến ngày 25-10, Công an TPHCM và Cục CSGT phối hợp triển khai tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ và đường thủy với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe công nghệ. Ảnh: CATP

Trong 5.211 trường hợp vi phạm trên đường bộ bị xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận 4.605 người điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 người điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 người điều khiển ô tô con. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.253 trường hợp.

Theo Công an TPHCM, có 2.199 trường hợp vi phạm ở mức vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra 437 lượt phương tiện, xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 4 triệu đồng.

Phòng CSGT tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã và khu vực gần quán nhậu, nhà hàng, vũ trường, khu công nghiệp. Lực lượng chức năng dùng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động để ngăn chặn các trường hợp rẽ vào ngõ tắt nhằm né tránh kiểm tra.

Công an TPHCM cho biết tiếp tục duy trì xử lý nghiêm kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân với thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe".