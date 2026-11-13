10 ngày có hơn 14.000 bài dự thi về an toàn giao thông do Báo Công Lý tổ chức

Sau thời gian triển khai sôi nổi, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” đã thu hút 14.175 bài dự thi của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/10 đến 12h ngày 15/10/2026, thu hút 14.175 bài dự thi của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là con số đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo sinh viên đối với việc tìm hiểu và nâng cao kiến thức pháp luật về giao thông.

Ông Võ Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại chương buổi Lễ.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là cấu trúc gồm 4 học phần, với tổng thang điểm 100. Trong đó, ba học phần A, B, C tập trung kiểm tra kiến thức pháp luật, khả năng phân tích, nhận diện và xử lý các tình huống giao thông.

Đặc biệt, học phần D - Sáng kiến, giải pháp chiếm 30 điểm, khuyến khích sinh viên thể hiện ý tưởng thông qua bài viết, video, slide, infographic và các sản phẩm truyền thôn

Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh xuất sắc trong cuộc thi.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp sinh viên ghi nhớ các quy định pháp luật mà còn tạo điều kiện để các em vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chủ động đề xuất những giải pháp góp phần hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Nguyễn Quang Đức - Lớp IT1-02 K68 và Đồng Minh Dương - Lớp ET2-03 K69 đồng giải Nhì của cuộc thi.

Để bảo đảm chất lượng và tính khách quan, công tác chấm thi được triển khai nghiêm túc, với 12.838 mã hồ sơ thuộc học phần D được rà soát, đối chiếu. Ban Giám khảo, với sự tham gia tư vấn chuyên môn của chuyên gia đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân, đã tiến hành đánh giá độc lập, chú trọng tính chính xác pháp lý, tính sáng tạo, khả năng triển khai và giá trị thực tiễn của từng sản phẩm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Ban Tổ chức lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các thí sinh đạt giải trong cuộc thi được vinh danh.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng thí sinh tham gia hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là kiến thức pháp luật sinh viên tiếp thu được, những sáng kiến có thể áp dụng vào thực tiễn và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi người.

Ông Võ Tuấn Anh bày tỏ mong muốn, sau Cuộc thi, mỗi sinh viên sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào cuộc sống hằng ngày; từ việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật đến ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.