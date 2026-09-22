10 năm tiểu khó, người đàn ông 72 tuổi phát hiện tuyến tiền liệt “khủng” gấp gần 13 lần

Các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi. Ảnh: Minh Thanh.

Sau hơn 10 năm sống chung với tình trạng tiểu khó, tiểu nhiều lần và phải thức dậy 5-6 lần mỗi đêm, ông L.M.H (72 tuổi, Hưng Yên) đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Trao đổi với VietTimes chiều 22/9, BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi do mất ngủ kéo dài. Ông gặp khó khăn khi đi tiểu nhưng không ghi nhận tiểu máu, sốt, rét run hay đau vùng hông lưng.

Đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS), bệnh nhân đạt 30/35 điểm, thuộc mức độ nặng. Điểm chất lượng cuộc sống đạt 5/6, cho thấy các triệu chứng đường tiểu ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Kết quả MRI vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt của ông H. có kích thước khoảng 80 × 72 × 82 mm, với khối lượng khoảng 258 gam, gấp gần 13 lần mức 20 gam thường thấy ở nam giới trưởng thành. Kết quả cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân đã phì đại rất lớn.

Tuy nhiên, kích thước tuyến tiền liệt không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với mức độ triệu chứng. Ở ông H, cả kích thước tuyến và điểm IPSS đều cho thấy tình trạng rối loạn tiểu tiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Sau hội chẩn, các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng laser Holmium (HoLEP).

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, với tuyến tiền liệt có kích thước lớn, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhằm loại bỏ mô tuyến phì đại, giải phóng đường tiểu và bảo đảm an toàn cho người bệnh cao tuổi được cân nhắc kỹ.

HoLEP được thực hiện qua đường tiểu tự nhiên, không cần rạch da. Bác sĩ đưa dụng cụ nội soi qua niệu đạo, sử dụng năng lượng laser Holmium để bóc phần mô tuyến phì đại. Sau đó, mô tuyến được đưa vào bàng quang và lấy ra ngoài bằng máy xay mô.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là quá sản lành tính tuyến tiền liệt, không phát hiện dấu hiệu ác tính.

Bệnh nhân đã "đổi đời" sau ca can thiệp. Ảnh: Minh Thanh.

Sau 5 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định, tự đi tiểu với dòng tiểu tốt và không còn bí tiểu. Đến ngày thứ 6, ông được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Sau phẫu thuật, tình trạng tiểu tiện của ông H được cải thiện, không còn tình trạng bí tiểu.

Trường hợp này cho thấy nam giới lớn tuổi không nên xem nhẹ những thay đổi về tiểu tiện. Tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu ngắt quãng, tiểu gấp, tiểu nhiều lần hoặc tiểu đêm ngày càng tăng có thể liên quan đến phì đại tuyến tiền liệt.

Khi các triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.