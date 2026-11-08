10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam: Kiến tạo nền tảng giá trị kinh doanh bền vững

Chương trình Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026; kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026 do Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, chương trình đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Trong khuôn khổ chương trình, chính thức công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 theo cấu trúc 9 - 4 - 2; tổ chức Tọa đàm “Đưa Khung hành động 9 - 4 - 2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”; ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động và thực hiện cam kết thực thi; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Chương trình Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026; kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

Qua 10 năm, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại. Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hóa.

Đến nay, các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam là một cộng đồng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo. Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và báo chí, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh.

Kế thừa nền tảng đó, ngày 21/3/2026, Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị: Yêu nước - Tín nghĩa - Phụng sự - Bản sắc; Liêm chính - Tự chủ - Trí tuệ - Sáng tạo; Khát vọng - Hội nhập - Hợp tác - Bền vững. Bộ giá trị bổ sung định hướng để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển năng lực, giữ gìn bản sắc và nâng cao trách nhiệm trong hội nhập.

Ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC).

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động đã xác lập một định hướng lâu dài: xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh phải đồng thời bồi đắp nền tảng văn hóa.

Từ định hướng ấy, ông Hồ Anh Tuấn chỉ rõ chúng ta từng bước xây dựng Bộ tiêu chí, công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn và duy trì Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp”. Những nền tảng ấy giúp doanh nghiệp có thêm chuẩn mực để thực hành, có nơi đối thoại và có cộng đồng để cùng tiến bước.

"Qua 10 năm, chúng ta càng thấm thía: để một giá trị đi vào đời sống doanh nghiệp, cần sự nêu gương của người đứng đầu và sự bền bỉ trong từng quyết định quản trị. Những doanh nghiệp thực hành tốt văn hóa kinh doanh cần được ghi nhận, khuyến khích và có thêm điều kiện phát triển. Làm sao để sự tử tế có sức lan tỏa, để những giá trị tốt đẹp trở thành nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp vươn lên? Đó là điều chúng ta cùng trăn trở và có trách nhiệm tìm lời giải", ông Hồ Anh Tuấn cho hay.

Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” năm nay lựa chọn chủ đề: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, theo ông Hồ Anh Tuấn, văn hóa hiện diện trong cách doanh nghiệp tạo ra của cải, đối đãi với con người và nhận trách nhiệm trước xã hội. Khi được thực hành nhất quán, những giá trị ấy tạo dựng niềm tin, nâng chất lượng quản trị và trở thành năng lực cạnh tranh. Thành quả kinh tế lại cần được vun đắp cho con người, cho sáng tạo và cho chính nền tảng văn hóa đã nuôi dưỡng sự phát triển ấy.

Đặc biệt, theo ông Hồ Anh Tuấn, Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 2035 theo cấu trúc 9 - 4 - 2 được công bố tại chương trình là bước tiếp nối của hành trình ấy: đưa những giá trị đã xác lập vào quản trị, vào hợp tác và vào những kết quả có thể đánh giá. Qua đó, văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực bên trong của doanh nghiệp, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia. Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động ra mắt với 28 đơn vị, gồm 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước, thể hiện tinh thần cùng kiến tạo, cùng nhận trách nhiệm.

“BTC 248 và Hiệp hội VNABC nhận trách nhiệm chủ động kết nối, tổ chức phối hợp và cùng các thành viên theo đuổi công việc đến kết quả. Mong cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn tiếp tục tiên phong; mỗi đơn vị đồng hành lựa chọn một việc thiết thực, đóng góp bằng năng lực và tâm huyết của mình”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker.

Chia sẻ tại chương trình, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho hay, đối với UNESCO, khu vực tư nhân không còn được nhìn nhận đơn thuần là một nhà tài trợ tài chính hay một đối tác truyền thống mà là những người đồng kiến tạo và là nguồn cung cấp chuyên môn thực tiễn thiết yếu, mang đến năng lực vận hành, những đổi mới sáng tạo tiên tiến và tri thức chuyên ngành mà hệ thống Liên Hợp Quốc và UNESCO không thể tự mình đáp ứng một cách đầy đủ.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, trên phạm vi toàn cầu UNESCO đã điều phối thành công nhiều liên minh công tư quy mô lớn. Tại Việt Nam, UNESCO rất tự hào được hợp tác với cả các doanh nghiệp trong nước lẫn các đối tác nước ngoài.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, văn hóa doanh nghiệp cần được mở rộng để bao hàm văn hóa đạo đức công nghệ. Đồng thời, theo ông Jonathan Wallace Baker, UNESCO rất mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo tại Việt Nam. Thông qua việc thúc đẩy đạo đức trí tuệ nhân tạo và các công cụ quản trị bao trùm, các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo có thể thu hẹp khoảng cách giới trong nền kinh tế số và thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập ở mọi cấp độ.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh chung tay để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời nhấn mạnh, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cam kết luôn sát cánh cùng doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ tri thức và kết nối toàn cầu. “Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là sự nhìn lại quá khứ; đó là chiếc la bàn định hướng cách chúng ta kiến tạo tương lai. Hãy cùng bảo đảm rằng đổi mới sáng tạo luôn được dẫn dắt bởi đạo đức, và tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng sự tiến bộ của con người", ông Jonathan Wallace Baker chia sẻ.

Tiếp tục nhân lên giá trị cao đẹp, xây dựng những thương hiệu mạnh

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳnh định: Doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh mới nhiều thách thức.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Cuộc vận động, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua. Từ Bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đến Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hiệp hội VNABC ban hành cùng với hệ thống tiêu chí và cơ chế tôn vinh văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, doanh nhân là thượng tôn pháp luật, cốt cách doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có vị thế và sức cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Tư tưởng đó đặt ra yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế nói chung và trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.

Văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử, mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, có khát vọng lớn vươn tầm thế giới, cùng hội tụ trong một hệ giá trị vững chắc, tạo ra sức ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) quan tâm, xây dựng văn hóa kinh doanh cần gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; tập trung chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực, thành động lực phát triển, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia; đưa văn hóa kinh doanh đi vào thực chất, trở thành năng lực quản trị và động lực phát triển của doanh nghiệp; tăng cường tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, với tư duy mới và cách tiếp cận mới, gần gũi hơn với nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp, gắn với mục tiêu xây dựng, phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục nhân lên những giá trị cao đẹp, xây dựng nên những thương hiệu mạnh có sức cạnh tranh toàn cầu", bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Chương trình Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 hướng tới thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy văn hóa như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.