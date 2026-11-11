10 năm góp sức chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Chị Võ Thị Lan Anh, Phó trưởng nhóm Chia sẻ yêu thương phường Rạch Giá hỗ trợ một gia đình ở xã An Biên tại chương trình khát vọng sống. Ảnh: BẢO TRÂN

Một buổi thăm bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, các thành viên nhóm Chia sẻ yêu thương phường Rạch Giá mang quà và tiền hỗ trợ đến từng giường bệnh. Giữa tiếng máy chạy thận đều đều, những lời hỏi thăm sức khỏe, câu chuyện về gia đình và hành trình điều trị diễn ra giản dị, ấm áp. Mỗi bệnh nhân có một hoàn cảnh riêng nhưng đều chung nỗi lo chi phí và những tháng ngày điều trị kéo dài.

Ông Danh Lượng, ngụ xã Ngọc Chúc cho biết ông chạy thận hơn 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Thời gian điều trị kéo dài không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn tạo thêm gánh nặng chi phí sinh hoạt, ăn uống và đi lại. Sức khỏe suy giảm, không thể làm việc nặng nên ông mất đi nguồn thu nhập. Vì vậy, mỗi lần nhận được tiền và quà hỗ trợ từ nhóm, ông có thêm khoản trang trải chi phí trong ngày điều trị.

Theo chị Võ Thị Lan Anh, Phó trưởng nhóm Chia sẻ yêu thương phường Rạch Giá, mỗi tháng nhóm tổ chức từ 2 - 3 đợt hỗ trợ bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, với tổng số tiền mỗi đợt hơn 10 triệu đồng, tùy số lượng bệnh nhân.

“Để không bỏ sót trường hợp nào, các thành viên chia nhau đến bệnh viện theo từng ca lọc máu, từ sáng, trưa đến tối, bảo đảm bệnh nhân đều được nhận hỗ trợ. Có những đợt số bệnh nhân lên đến hàng trăm người. Mỗi phần hỗ trợ tuy không lớn, nhưng nhóm muốn duy trì đều đặn để người bệnh có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, chị Lan Anh nói.

Nhóm còn dành sự quan tâm đến người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, người mưu sinh bằng nghề bán vé số và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi tháng nhóm trao từ 200 - 300 suất quà trên địa bàn phường Rạch Giá, chủ yếu là gạo và các mặt hàng thiết yếu như mì gói, đường, nước tương, dầu ăn, bột ngọt và hỗ trợ 200.000 đồng tiền đi lại. Hoạt động được duy trì định kỳ vào ngày rằm và những ngày cuối tháng âm lịch.

Nhóm Chia sẻ yêu thương phường Rạch Giá được thành lập từ năm 2016, xuất phát từ tấm lòng của gia đình chị Trần Thị Hải Vân, ngụ phường Rạch Giá. Từ sự đóng góp ban đầu của gia đình, nhóm dần kết nối thêm bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm cùng tham gia. Đến nay, nhóm có 5 thành viên nòng cốt và nhiều người có tấm lòng hảo tâm góp sức. Mỗi năm nhóm vận động kinh phí dành cho các hoạt động thiện nguyện hơn 1,5 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, thành viên nhóm Chia sẻ yêu thương phường Rạch Giá cho biết: “Tôi đồng hành với nhóm được 8 năm, chủ yếu là phụ gói quà, phân phát quà đến các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần cùng mọi người chuẩn bị, trực tiếp trao quà, tôi cảm thấy vui, vì những phần quà giúp người nhận vơi bớt một phần khó khăn và được trao đúng người, đúng lúc”.

Vào các dịp lễ, Tết hoặc khi địa phương có nhu cầu hỗ trợ, nhóm còn phối hợp với chính quyền các địa phương như Châu Thành, Thạnh Lộc, An Biên, Ba Chúc tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa được duy trì thường xuyên. Gần đây, nhóm tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành cùng chương trình khát vọng sống, đóng góp kinh phí hỗ trợ một gia đình ở xã An Biên.

Chị Lan Anh cho biết: “Ngoài các hoạt động tặng quà định kỳ, nhóm còn linh hoạt hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc gia đình có người qua đời nhưng không đủ điều kiện lo tang sự. Không phải hoàn cảnh nào cũng có thể giải quyết bằng một phần quà định kỳ. Với những hoàn cảnh như vậy, nhóm cố gắng vận động kịp thời, chăm lo lâu dài hơn”.