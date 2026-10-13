10 năm giấu kín khác biệt cơ thể, cô gái 24 tuổi khát khao mặc váy

Năm học lớp 9, nhận thấy cơ thể không phát triển như những bạn gái cùng trang lứa, cô gái chủ động đề nghị bố mẹ đưa đi khám. Kết quả, em có tình trạng bẩm sinh đặc biệt về phát triển giới tính, khiến cả gia đình bàng hoàng. Hình hài bên ngoài là nữ nhưng những đặc điểm sinh học bên trong có sự khác biệt.

Với một cô nữ sinh đang tuổi dậy thì, đó là cú sốc lớn. Trong khi bạn bè bắt đầu quan tâm đến ngoại hình, em phải học cách đối diện với sự khác biệt của chính mình. Em buồn, mặc cảm, thường lựa chọn trang phục kín đáo và giữ kín câu chuyện với những người xung quanh.

Suốt những năm tháng ấy, mẹ là người đồng hành cùng em. Ngày nhận kết quả chẩn đoán, chị cũng sốc và hoang mang. Nhưng rồi, người mẹ hiểu rằng điều con cần không phải sự thương hại, mà là sự động viên để vượt qua mặc cảm, tiếp tục học tập và xây dựng cuộc sống riêng.

Chị thường nhắc con rằng dù cơ thể có những khác biệt, em vẫn có thể học tập, làm việc, tự chăm sóc bản thân. Gia đình không xem tình trạng của con là điều đáng xấu hổ, chỉ mong em khỏe mạnh, tự lập và sống vui vẻ.

Cô gái trẻ luôn khát khao mặc váy và tự tin soi gương (Ảnh: BV Bạch Mai)

Sau khi học hết phổ thông, em đi làm để phụ giúp bố mẹ và tự trang trải cuộc sống. Năm năm sau khi rời ghế nhà trường, nhận ra cần có kiến thức để tìm kiếm công việc tốt hơn, em quyết định trở lại giảng đường ở tuổi 24.

Hiện em theo học chuyên ngành Thương mại điện tử, đồng thời làm nhân viên bán hàng tại siêu thị để trang trải chi phí học tập. Mỗi ngày, cô gái trẻ di chuyển giữa nơi ở, trường học và chỗ làm, nỗ lực vừa học vừa làm, từng bước thực hiện những dự định còn dang dở.

Mong được mặc váy, tự tin soi gương

Mong muốn cải thiện hình thể, tự tin hơn trong cuộc sống đưa em đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai. Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe và hội chẩn, PGS.TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, cùng các bác sĩ xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp.

Cuộc phẫu thuật đầu tiên đã hoàn thành. Với cô gái 24 tuổi, đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình hướng tới hình thể mà em mong muốn, trong đó có những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường như được mặc chiếc váy yêu thích hay tự tin làm đẹp.

PGS.TS.BS Phạm Thị Việt Dung cho biết, hành trình phía trước vẫn còn những lần thăm khám, điều trị và đánh giá cần thiết. Việc can thiệp được thực hiện theo tình trạng sức khỏe và chỉ định chuyên môn, nhằm giúp em từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Người mẹ vẫn ở bên con, động viên em giữ gìn sức khỏe, tiếp tục học tập và làm việc để tự nuôi sống bản thân. Với chị, khoa học có thể giúp con cải thiện những điều còn hạn chế, nhưng điều quan trọng là em không vì khác biệt của cơ thể mà đánh mất niềm tin vào chính mình.

Từ cô bé từng hoang mang trước kết quả thăm khám năm lớp 9, cô gái 24 tuổi giờ chủ động hơn trong việc học tập, lao động và tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Em vẫn còn những mong muốn chưa thể thực hiện ngay, nhưng không còn đơn độc trên hành trình ấy. Sự đồng hành của gia đình cùng quá trình thăm khám, can thiệp y khoa phù hợp đang giúp em từng bước tiến gần hơn đến cuộc sống mình mong muốn.