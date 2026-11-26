Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng phục hồi của người bệnh sau ca phẫu thuật thay đồng thời hai khớp gối.

Ông O.S. (63 tuổi, quốc tịch Turkmenistan) đã phải chịu đựng những cơn đau khớp gối kéo dài hơn 10 năm. Theo thời gian, tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, khiến việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn.

Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cả hai khớp gối của người bệnh đều biến dạng vẹo trong, khả năng gấp và duỗi bị hạn chế nghiêm trọng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định ông mắc thoái hóa khớp gối độ IV hai bên, cần phẫu thuật thay khớp.

Trước đó, người bệnh đã chủ động tìm hiểu thông tin về các cơ sở y tế, chuyên gia và phương pháp điều trị tại nhiều quốc gia. Sau quá trình cân nhắc, ông quyết định vượt hàng nghìn cây số từ Turkmenistan đến Hà Nội để tìm kiếm cơ hội phục hồi khả năng vận động.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở cả hai bên, ê-kíp phải cân nhắc kỹ phương án điều trị. Nếu phẫu thuật từng bên, khớp gối còn lại vẫn đau và biến dạng, có thể ảnh hưởng đến khả năng tập luyện, phục hồi chức năng sau mổ.

Bên cạnh đó, người bệnh sẽ phải trải qua hai lần phẫu thuật, nhập viện và thực hiện các xét nghiệm, khiến thời gian điều trị kéo dài, đồng thời phát sinh thêm chi phí.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định thay đồng thời cả hai khớp gối trong một lần phẫu thuật.

Tuy nhiên, ca mổ có nhiều yếu tố phức tạp. Người bệnh bị co rút phần mềm, bao hoạt dịch viêm dính nhiều do bệnh lý kéo dài và tiền sử điều trị trước đó. Đặc biệt, cân nặng hơn 100 kg cũng làm tăng yêu cầu kiểm soát các nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.

Vì vậy, ê-kíp đã phối hợp với các bác sĩ gây mê hồi sức để đánh giá tình trạng sức khỏe, tiên lượng những tình huống có thể xảy ra và xây dựng phương án kiểm soát rủi ro.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thay 2 khớp gối cùng lúc.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng một giờ cho cả hai khớp gối. Sau mổ, hai chân người bệnh có thể duỗi thẳng tối đa, trục chi được điều chỉnh cân bằng, khắc phục tình trạng biến dạng vẹo trong trước đó.

Đáng chú ý, chỉ sau 3-4 ngày, người bệnh đã có thể gấp gối khoảng 90 độ, tự đứng dậy và tập đi với khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ. Vết mổ khô, hai khớp gối không sưng nề. Kết quả chụp X-quang sau phẫu thuật cho thấy trục và sự cân bằng của hai khớp gối được phục hồi.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, người bệnh vẫn cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ quá trình hồi phục, cải thiện khả năng vận động và duy trì kết quả phẫu thuật.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh phương pháp này không phù hợp với mọi người bệnh. Việc lựa chọn cần dựa trên đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, mức độ tổn thương khớp và các yếu tố nguy cơ. Ca phẫu thuật cần được thực hiện tại cơ sở chuyên khoa có đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, đồng thời bảo đảm phối hợp giữa các chuyên khoa.

Phương Anh