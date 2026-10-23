10 mô hình thực hành quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Ngày 21/10/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.
Điểm nhấn trong chương trình năm nay là việc triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, gắn với từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình tập trung vào xây dựng tuyến phố, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm; trường học thân thiện; gia đình văn hóa, dòng họ văn minh; di tích, lễ hội văn minh, an toàn; chợ văn minh, tiểu thương thân thiện.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/10-mo-hinh-thuc-hanh-quy-tac-ung-xu-xay-dung-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh-post1396703.html