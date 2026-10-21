10 mô hình thực hành quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử, thành phố đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, song kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, điều quan trọng hiện nay không chỉ là tuyên truyền về chuẩn mực, mà phải đưa chuẩn mực vào hành động, tạo chuyển biến thực chất và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không gian trưng bày triển khai 10 mô hình “không gian thực hành” nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào đời sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Nét đẹp từ những điều bình dị”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không gian trưng bày triển khai 10 mô hình “không gian thực hành” nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào đời sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo ông Phạm Tuấn Long, kết quả xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong đời sống, từ chất lượng phục vụ tại công sở, nếp sống gia đình, môi trường học đường đến tinh thần trách nhiệm của mỗi người trên không gian mạng

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực văn hóa đã từng bước đi vào đời sống. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất và bền vững, Hà Nội tiếp tục đặt ra yêu cầu đưa các quy tắc ứng xử vào thực tiễn bằng những mô hình cụ thể, có tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Điểm nhấn trong chương trình năm nay là việc triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, gắn với từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình tập trung vào xây dựng tuyến phố, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm; trường học thân thiện; gia đình văn hóa, dòng họ văn minh; di tích, lễ hội văn minh, an toàn; chợ văn minh, tiểu thương thân thiện. Cùng với đó là các mô hình phát huy văn hóa đọc, ứng xử đẹp trên không gian mạng và xây dựng công dân thanh lịch, văn minh.

Một điểm mới trong triển khai năm 2026 là kết quả thực hiện các mô hình được đánh giá thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể. Mỗi xã, phường lựa chọn từ một đến ba mô hình, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Dến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu hưởng ứng, bà Nguyễn Thích Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên nhấn mạnh: Quy tắc ứng xử chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi không chỉ dừng lại ở những văn bản hay khẩu hiệu tuyên truyền, mà trở thành thói quen, lối sống tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Hưởng ứng chương trình phát động của thành phố, xã Phú Xuyên tập trung triển khai hai mô hình: “Trường học thân thiện – Nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp” và “Thiết chế văn hóa, thể thao thân thiện, kết nối văn hóa cộng đồng tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn”, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, trách nhiệm

Cùng với việc triển khai các mô hình, Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” được phát động với hình thức dự thi bằng video ngắn, góp phần khuyến khích người dân chia sẻ những hành động đẹp, cách ứng xử văn minh trong đời sống và lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực trong cộng đồng.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ là gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn đòi hỏi những chuyển biến cụ thể trong cách ứng xử, giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày của mỗi người dân. Thông qua việc triển khai các mô hình thực hành và đẩy mạnh tuyên truyền, Hà Nội hướng tới đưa chuẩn mực ứng xử trở thành thói quen tự giác trong đời sống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.