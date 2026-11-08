10 mẹo giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau chuyến bay dài

Cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất ngủ và khó tập trung sau những chuyến bay dài. (Nguồn: Getty Images)

Tình trạng lệch múi giờ (jet lag) xảy ra khi đồng hồ sinh học chưa kịp thích nghi với giờ địa phương. Dưới đây là 10 mẹo giúp giảm ảnh hưởng của tình trạng này:

1. Điều chỉnh giờ ngủ trước chuyến bay: Vài ngày trước khi khởi hành, nên dịch giờ đi ngủ và thức dậy khoảng một giờ mỗi ngày. Nếu bay về phía Đông, hãy ngủ và thức dậy sớm hơn; nếu bay về phía Tây, điều chỉnh muộn hơn.

2. Tận dụng ánh sáng tự nhiên: Sau chuyến bay về phía Đông, nên tiếp xúc với ánh sáng buổi sáng. Với hành trình về phía Tây, ánh sáng vào cuối buổi chiều và buổi tối có thể hỗ trợ điều chỉnh đồng hồ sinh học.

3. Chú ý hướng di chuyển: Các chuyến bay về phía Đông thường khiến cơ thể khó thích nghi hơn do phải điều chỉnh giờ ngủ sớm hơn. Vì vậy, nên bố trí lịch trình nhẹ nhàng trong ngày đầu tiên sau khi đến nơi.

4. Thận trọng khi sử dụng melatonin: Melatonin có thể hỗ trợ giấc ngủ nếu dùng gần giờ đi ngủ tại điểm đến. Tuy nhiên, người sử dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi đang dùng thuốc, mang thai hoặc có kế hoạch cho trẻ em sử dụng.

5. Uống đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn: Không khí khô trong khoang máy bay có thể khiến cơ thể mất nước, gây đau đầu và mệt mỏi. Nên uống nước đều đặn, hạn chế rượu bia để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

6. Sử dụng caffeine đúng thời điểm: Cà phê và trà có thể giúp tỉnh táo vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều tại điểm đến. Ngược lại, sử dụng caffeine muộn trong ngày có thể khiến hành khách khó ngủ vào ban đêm.

7. Chuyển đồng hồ sang giờ địa phương: Ngay khi lên máy bay, hãy chỉnh đồng hồ và điện thoại theo múi giờ điểm đến. Điều này giúp hành khách chủ động sắp xếp thời gian ngủ, nghỉ và ăn uống phù hợp.

8. Ăn uống theo giờ địa phương: Nên dần chuyển các bữa ăn sang khung giờ tại điểm đến. Đây là cách hỗ trợ cơ thể thích nghi với nhịp sinh hoạt mới, dù bằng chứng về hiệu quả trực tiếp đối với tình trạng lệch múi giờ ở người vẫn còn hạn chế.

9. Duy trì giờ sinh hoạt cũ nếu chỉ đi ngắn ngày: Với chuyến đi kéo dài khoảng 2-3 ngày, hành khách có thể cân nhắc giữ lịch ngủ theo giờ tại quê nhà thay vì cố điều chỉnh hoàn toàn sang múi giờ mới.

10. Ngủ ngắn và tránh thức quá khuya: Trong ngày đầu tiên, nếu quá mệt, có thể chợp mắt khoảng 20-30 phút vào đầu ngày. Sau đó, cố gắng duy trì hoạt động nhẹ nhàng và đi ngủ vào giờ hợp lý tại điểm đến.

Các biện pháp trên giúp giảm những bất tiện thường gặp sau hành trình dài. Tuy nhiên, tốc độ thích nghi của mỗi người còn phụ thuộc vào số múi giờ đi qua, hướng di chuyển và thể trạng.

(Tổng hợp)