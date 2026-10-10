10 mẫu xe thể thao tốt nhất năm 2026

Nếu chúng ta muốn một mẫu xe linh hoạt và độc đáo hơn, có rất nhiều lựa chọn xe động cơ đặt giữa, trọng lượng nhẹ và độ bám đường tuyệt vời từ Lotus, Porsche và Alpine, cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trên những con đường nhỏ và sự thoải mái, sang trọng khi di chuyển hàng ngày.

Nếu thích những cung đường đẹp trong những chuyến đi của mình, chúng ta sẽ khó tìm được một mẫu xe nào thú vị hơn một chiếc grand-tourer thể thao. Aston Martin Vantage và Porsche 911 là 2 trong số những mẫu xe thể thao được yêu thích nhất để đi du ngoạn, với không gian chứa hành lý đủ rộng cho một chuyến đi cuối tuần.

Nhóm chuyên gia đánh giá về ô tô hàng đầu thế giới đã thử nghiệm kỹ lưỡng mọi mẫu xe thể thao và tổng hợp danh sách 10 mẫu xe tốt nhất chúng ta có thể mua. Không chỉ vì cảm giác lái thú vị mà còn vì sự tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Ford Mustang là một trong những mẫu xe huyền thoại nhất từng được sản xuất và nó đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ kể từ những năm 1960. Phiên bản mới nhất là phiên bản thể thao của công thức xe cơ bắp cổ điển với động cơ V8 mạnh mẽ dưới nắp ca-pô và vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn.

Ford đã trang bị cho Mustang mới nhất rất nhiều đường nét sắc sảo dọc thân xe, bắt đầu từ phần đầu xe hầm hố cho đến đường vai góc cạnh và đèn hậu 3 thanh mảnh mai. Nó thực sự trông không giống bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường.

Phía trước có một cặp ghế thể thao Recaro với không gian chứa đồ khá tốt, nhưng hàng ghế sau rất chật chội - và sẽ rất khó khăn khi lắp đặt ghế trẻ em. Khoang hành lý rộng rãi với 400 lít, nhiều hơn cả BMW M2.

Điểm mạnh thực sự của Mustang chính là động cơ 5.0 lít dưới nắp ca-pô, sản sinh công suất hơn 400 mã lực. Con số này không bằng những động cơ có dung tích gần bằng một nửa trong danh sách này, nhưng âm thanh ống xả tuyệt vời của Mustang là không thể bắt chước, cũng như mức tiêu hao nhiên liệu khủng khiếp của nó.

Mẫu xe tuy không thoải mái hay tinh tế bằng các lựa chọn khác nhưng lại mang đến cảm giác sống động hơn trên những con đường làng quê. Hãy tận hưởng nó như một chiếc xe chạy đường trường nhanh nhẹn hơn là một mẫu xe thể thao thực thụ.

Mercedes-AMG SL có nhiều điểm chung với Aston Martin Vantage, chủ yếu là động cơ V8 4.0 lít trên các phiên bản cao cấp nhất, nhưng SL phù hợp hơn cho những chuyến đi đường dài và dạo chơi.

Cả 2 mẫu xe đều có những điểm tương đồng về ngoại hình, với lưới tản nhiệt lớn và dáng vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, SL có phần tiết chế hơn, với đèn pha nhọn hơn, thân xe mượt mà hơn và phần đuôi xe tròn trịa hơn; rất hào nhoáng, đặc biệt là với mui mềm.

Bên trong, màn hình thông tin giải trí dọc mới nhất của Mercedes uốn lượn từ bảng điều khiển trung tâm lên bảng điều khiển được đặt nghiêng ra xa người lái. Các cửa gió đẹp mắt và màn hình hiển thị thông tin người lái sắc nét là điểm nổi bật của SL, cũng như các quạt gió trong tựa đầu.

Mercedes cung cấp nhiều lựa chọn động cơ cho dòng SL, từ phiên bản SL 43 cơ bản với động cơ 2.0 lít đến phiên bản cao cấp nhất SL 63 SE Performance với công suất lên đến 816 mã lực. Mỗi phiên bản đều mang lại trải nghiệm lái thú vị trên những con đường quanh co, mặc dù các mẫu xe V8 có âm thanh động cơ ấn tượng hơn nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn.

Khi di chuyển trong thành phố và trên đường cao tốc, SL mang lại cảm giác lái thoải mái, nhưng vẫn có một chút tiếng ồn gió từ phía trước cột xe khi chạy ở tốc độ ổn định.

Emira thừa hưởng nét quyến rũ tập trung vào người lái của một chiếc Lotus cổ điển, kết hợp với nội thất sang trọng và kiểu dáng thông minh mà chúng ta mong đợi từ một mẫu xe thể thao hiện đại. Đây là chiếc xe gần giống với siêu xe cỡ nhỏ nhất trong danh sách này nhưng giá thành khá cao so với các lựa chọn khác.

Tuy nhiên, chỉ riêng về ngoại hình, mẫu xe xứng đáng với từng đồng tiền bỏ ra. Đèn pha cao và mảnh, các khe hút gió góc cạnh trên toàn bộ thân xe và đèn hậu cao, thon gọn khiến Emira trông mạnh mẽ và ấn tượng hơn nhiều.

Nội thất sang trọng, cao cấp với nhiều da, bảng điều khiển được thiết kế bậc thang, các cửa gió tinh tế và bảng điều khiển trung tâm cao, đồng thời là một tác phẩm nghệ thuật trong các phiên bản số sàn, để lộ cần số bằng kim loại bên dưới. Mặc dù có nhiều không gian chứa đồ trong cabin cho các vật dụng nhỏ nhưng khoang hành lý của Emira lại khá hạn chế.

Dù là phiên bản động cơ tăng áp 2.0 lít hay V6 3.0 lít, Emira đều mang lại trải nghiệm lái thú vị. Xe vận hành êm ái trong thành phố nhờ hệ thống treo được thiết kế tốt và tầm nhìn thoáng đãng, đồng thời cũng rất mạnh mẽ trên đường cao tốc.

Lotus đã đánh giá rất cao hệ thống treo của Emira, phù hợp với những con đường gồ ghề, thân xe gần như không bị nghiêng khi vào cua.

Aston Martin Vantage luôn là một cỗ máy mạnh mẽ, nhưng phiên bản mới nhất còn thú vị hơn bao giờ hết nhờ động cơ 4.0 lít, tăng áp kép mạnh mẽ dưới nắp ca-pô. Kết hợp với nội thất tuyệt đẹp và hệ thống treo tốt.

Sở hữu vẻ ngoài của một mẫu xe thể thao thực thụ với nắp ca-pô trải dài, đường mái uốn lượn, đuôi xe đẹp mắt và vòm bánh xe mở rộng. Lưới tản nhiệt rộng là dấu ấn kinh điển của Aston Martin, trong khi đèn pha lớn trên mẫu xe mới nhất đẹp hơn so với đèn pha mỏng manh của phiên bản ban đầu.

Nội thất mới cũng được cải tiến đáng kể, với 2 màn hình hiển thị sắc nét cho bảng điều khiển và hệ thống thông tin giải trí của người lái được đặt trên bảng điều khiển kiểu dáng đẹp, dốc xuống một góc ấn tượng. Chúng ta sẽ tìm thấy chất liệu cao cấp ở khắp mọi nơi, việc có các nút điều khiển vật lý cho hệ thống điều hòa không khí là một điểm cộng.

Khi di chuyển trong thành phố, Vantage không phải là mẫu xe dễ điều khiển vì nó khá rộng và người lái ngồi khá thấp trong cabin. Xe cũng khá thoải mái ở tốc độ thấp trong khi hệ thống treo cũng làm tốt nhiệm vụ mang lại sự êm ái trên đường cao tốc.

Khi điều khiển xe trên những con đường làng quê, người lái sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời, bởi vì Vantage là một mẫu xe lý tưởng để vào cua nhanh - và âm thanh của động cơ V8 thật “dễ chịu”.

Alpine đã mạo hiểm với A110, khi tiếp thị xe như một lựa chọn nhẹ hơn, ít phức tạp hơn so với chiếc 718 Cayman mạnh mẽ, trong khi giá lại cao hơn nhiều so với Mazda MX-5. Tuy nhiên, A110 vẫn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và thoải mái, đồng thời mang lại cảm giác lái thú vị.

A110 cũng vô cùng đẹp mắt với những đường nét gợi nhớ đến người tiền nhiệm cùng tên từ những năm 1960. Bốn đèn pha, đường nét thân xe tinh tế, kiểu dáng mạnh mẽ và phần đuôi xe sắc sảo với ống xả đặt giữa ấn tượng khiến chiếc Alpine nhỏ bé trông khác biệt hoàn toàn so với những chiếc xe khác trên đường.

Nội thất cũng rất đẹp, mặc dù không sang trọng bằng Porsche. Ghế thể thao rất tuyệt vời, cũng như vô lăng chắc chắn, nhưng nhìn chung chất lượng nội thất kém hơn so với các đối thủ đến từ Đức; các nút điều khiển cho cảm giác rẻ tiền và màn hình thông tin giải trí 7.0 inch trông lỗi thời so với các thiết bị mới nhất.

Khi ngồi sau tay lái, chúng ta sẽ quên hết những thiếu sót về không gian chứa đồ của mẫu xe, bởi vì động cơ tăng áp 1.8 lít tạo ra âm thanh rất hay khi điều khiển xe vào cua trên những con đường tốt. Mẫu xe cũng rất thoải mái khi di chuyển trong thành phố và trên đường cao tốc vì trọng lượng nhẹ giúp nó không cần hệ thống treo cứng để vẫn mang lại cảm giác thể thao.

Mặc dù cũng giống như M4, ngoại hình của M2 khá gây tranh cãi. Nó không đến mức "yêu hoặc ghét" như chiếc xe lớn hơn nhưng cản trước vuông vức, lưới tản nhiệt lùi về phía trước, đèn nhỏ và vòm bánh xe khổng lồ khiến mẫu xe hiện tại kém đẹp hơn nhiều so với M2 đời cũ, ngay cả khi nó trông rất “hầm hố” khi di chuyển trên đường.

Nội thất ít gây tranh cãi hơn; bảng điều khiển bóng bẩy với màn hình kép cong của BMW, ghế thể thao tiêu chuẩn tuyệt vời hoặc tùy chọn ghế thể thao bằng sợi carbon, vô lăng chắc chắn và các điểm nhấn màu đỏ rải rác khắp nơi để nhắc nhở rằng người lái không đang ngồi trong một chiếc 2 Series thông thường.

Bên trong xe cũng rất rộng rãi, đủ chỗ cho 4 người lớn ngồi khá thoải mái và có khoang chứa đồ phía trước khá tốt cùng với cốp xe kích thước 390 lít. BMW đã làm rất tốt việc khiến chiếc M2 460 mã lực vận hành êm ái trong thành phố, xử lý các ổ gà khá tốt ở chế độ thoải mái, trong khi điểm trừ duy nhất trên đường cao tốc là tiếng ồn từ lốp xe thể thao rộng.

Trên những con đường làng, M2 trở nên sống động hơn, cảm giác lái ít đáng sợ hơn so với M4 mạnh mẽ hơn với độ bám đường tốt và hệ thống lái linh hoạt, khiến việc ôm cua trở nên cực kỳ thú vị.

Dễ dàng coi thường chiếc 718 Cayman như "chỉ là một chiếc 911 giá rẻ", nhưng thực tế nó sở hữu một sức hút hoàn toàn khác, mang lại cảm giác thể thao hơn một chút dù hiệu năng không quá vượt trội. Đây cũng là một trong số ít những mẫu xe 2 chỗ ngồi thực sự thiết thực và dễ sử dụng hàng ngày.

Ngoại hình của mẫu xe cũng thể thao hơn so với người anh em 911 lớn hơn, với kiểu dáng động cơ đặt giữa gợi lên hình ảnh "siêu xe mini" nhờ đường mái dốc, trong khi lưới tản nhiệt phía trước rộng và bộ khuếch tán phía sau lớn tạo thêm vẻ ngoài ấn tượng cho chiếc coupe xinh đẹp này. Ngoài ra còn có một số tùy chọn màu sắc tuyệt vời để chúng ta dễ dàng lựa chọn.

Mẫu xe được trang bị nội thất tuyệt vời với chất liệu cao cấp, mềm mại ở khắp mọi nơi, cả da và nhựa, cùng màn hình cảm ứng 7.0 inch trên bảng điều khiển dễ sử dụng. Ghế tiêu chuẩn thoải mái và hỗ trợ tốt, ngoài ra chúng ta cũng có thể lựa chọn thêm cặp ghế thể thao ôm sát người.

Động cơ 2.0 và 2.5 lít hơi nhàm chán - chúng không mang lại cảm giác thể thao lắm - nhưng phiên bản 4.0 lít là một “kiệt tác”. Tất cả các phiên bản Cayman đều dễ lái trong thành phố và trên đường cao tốc nhưng chúng được tận hưởng tốt nhất trên những con đường làng quê nhờ độ bám đường và sự ổn định tuyệt vời của Porsche.

Trong khi rất nhiều xe thể thao đã trở nên to lớn, nặng nề với kiểu dáng thể thao và công suất mạnh mẽ hơn thì Mazda MX-5 lại giữ nguyên phong cách cổ điển. Chính điều đó càng làm cho mẫu xe trở nên tuyệt vời hơn: Đó là một chiếc xe thể thao nhỏ gọn, không cầu kỳ nhưng đầy hứng khởi.

Ngoại hình cũng rất cuốn hút bởi vì mặc dù MX-5 đời mới nhất không có những đường cong mềm mại như các phiên bản tiền nhiệm, nó vẫn trông thể thao và mạnh mẽ mà không cần đến kiểu dáng quá hầm hố như nhiều xe thể thao hiện nay. Đèn pha nhọn, vòm bánh xe nổi bật và các đường nét sắc sảo hòa quyện với nhau trên chiếc Mazda nhỏ bé này.

Một nhược điểm của kích thước nhỏ gọn và thiết kế tối giản của MX-5 là chúng ta sẽ thấy rất ít không gian chứa đồ trong cabin. Cửa xe không có hộc đựng đồ và thậm chí không có cả hộp đựng găng tay, chỉ có một khoảng trống nhỏ giữa 2 ghế trước để đựng một số vật dụng nhỏ. Khoang hành lý cũng chỉ có 130 lít, vì vậy người lái sẽ phải mang ít đồ khi đi bất cứ đâu với MX-5.

MX-5 rất dễ điều khiển trong thành phố nhờ có bộ ly hợp nhẹ, tay lái nhạy bén và đủ mạnh mẽ để luồn lách trong giao thông. Sức mạnh vượt trội của động cơ 2.0 lít chắc chắn dễ nhận thấy - đặc biệt là khi tăng tốc trên đường cao tốc. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải đối mặt với khá nhiều tiếng ồn từ gió và đường nhưng MX-5 chính là mẫu xe thú vị để chinh phục những khúc cua gấp.

M4 là mẫu xe thể thao khác có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ BMW M3 năm 1986. Trong khi ngoại hình của M4 vẫn gây tranh cãi như khi mới ra mắt, không thể phủ nhận rằng các chi tiết bằng sợi carbon bổ sung trên phiên bản CS khiến nó trở thành một trong những mẫu xe có vẻ ngoài hầm hố nhất trên đường, cũng như các đường kẻ sọc đỏ trên lưới tản nhiệt.

Nội thất cũng được thiết kế mạnh mẽ hơn so với phiên bản thường, ngay cả khi sự tương đồng là rõ ràng. Ghế ngồi kiểu xô bằng sợi carbon được trang bị tiêu chuẩn, vô lăng bọc da lộn đáy phẳng và nhiều điểm nhấn màu đỏ trong cabin đánh dấu CS là mẫu xe hàng đầu trong dòng sản phẩm.

Mẫu xe được trang bị hệ thống màn hình kép cong tuyệt vời của BMW trên bảng điều khiển uốn lượn, nhưng sẽ mất đi một chút tính thực dụng do việc loại bỏ hốc đựng cốc trung tâm của M4. Ngoài ra, cặp ghế sau rộng rãi và khoang hành lý đủ thoải mái với dung tích 440 lít hữu ích.

Động cơ 6 xi lanh thẳng hàng tăng áp kép 3.0 lít sản sinh công suất 550 mã lực ở phiên bản CS, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 3,5 giây. Tốc độ này không nhanh hơn nhiều so với M4 tiêu chuẩn, nhưng sức hút của CS nằm ở cách xe có thể tăng tốc trên những con đường quanh co. BMW đã trang bị cho M4 CS hệ thống treo tiên tiến, giúp người lái cảm nhận rõ độ bám đường của bánh xe và hướng di chuyển của chúng.

Trong thành phố, M4 CS dễ lái một cách đáng ngạc nhiên, người lái sẽ không bị xóc nảy quá nhiều trên những con đường xấu. Việc di chuyển trên đường cao tốc cũng thoải mái như một chiếc M4 thông thường, nhưng trên những con đường làng quê, CS mới thực sự bộc lộ hết khả năng.

Rất ít mẫu xe thể thao đang bán trên thị trường đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí thể thao/thực dụng/thoải mái như Porsche 911. Đó là lý do tại sao công thức cơ bản của nó đã tồn tại hơn 60 năm.

Bước vào trong xe, chúng ta sẽ thấy bảng điều khiển kiểu dáng đẹp, đơn giản, đã loại bỏ cụm đồng hồ 7 mặt truyền thống để thay bằng màn hình kỹ thuật số, cũng như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng được tích hợp vào bảng điều khiển. Bảng điều khiển trung tâm cao và vị trí ngồi thấp tạo cảm giác thể thao, cũng như vô lăng chắc chắn, được tạo hình tinh tế.

Điều gây ấn tượng nhất của 911, ở bất kỳ phiên bản nào, chính là khả năng lái. Phiên bản Carrera cơ bản cung cấp 394 mã lực từ động cơ 6 xi-lanh phẳng 3.0 lít. Phiên bản cao cấp nhất tập trung vào đường phố là GTS mạnh mẽ với 541 mã lực, trong khi những ai tìm kiếm cảm giác mạnh trên đường đua thì không cần tìm đâu xa ngoài chiếc 911 GT3 RS.

Mọi phiên bản Porsche 911 đều dễ lái trong thành phố, mặc dù không phiên bản nào thoải mái bằng phiên bản Carrera cơ bản; ngay cả chiếc GT3 RS mạnh mẽ cũng không gây khó chịu, nhờ hệ thống treo được cải tiến từ xe đua. Tất cả đều rất phù hợp để di chuyển trên đường cao tốc nhưng sẽ cảm nhận được khá nhiều tiếng ồn từ lốp xe rộng và bám đường tốt.

Trên những con đường làng quê, hiếm có mẫu xe nào có thể theo kịp một chiếc Porsche 911. Việc trọng lượng động cơ dồn về phía bánh sau giúp xe có độ bám đường cực tốt và mặc dù hầu như không bị nghiêng thân xe khi vào cua gấp, chiếc Porsche vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi những con đường gồ ghề.