10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026: Sự 'độc tôn' của xe nhà Vin

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 vừa qua ghi nhận sự giảm nhẹ so với tháng trước cũng như khẳng định “sự thống trị” của dòng xe nhà Vin.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số của các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA đạt 28.957 chiếc, giảm 17% so với tháng 9/2026.

VinFast cũng mới công bố kết quả kinh doanh tháng 10 tại Việt Nam với 22.896 chiếc ô tô điện được bàn giao ra thị trường, giảm nhẹ khoảng 3% so với tháng trước. Còn Hyundai Thành Công bán ra 3.422 chiếc, giảm 11,6% so với tháng 9/2026. Tổng cộng số liệu bán hàng toàn thị trường từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 55.275 chiếc trong tháng 10/2026, giảm khoảng 10% so với tháng 9/2026.

Bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 10 tiếp tục ghi nhận dòng xe thương hiệu Việt - VinFast duy trì ưu thế “độc chiếm” khi có tới 7 mẫu xe góp mặt trong đó 6 vị trí là dẫn đầu. Điều này nói lên thị trường xe ô tô tại Việt Nam chờ đợi trong những tháng cuối năm không chỉ là việc hãng xe này có tiếp tục dẫn đầu hay không mà là liệu các đối thủ có thể tạo ra cú bứt phá đủ lớn để thay đổi cục diện hay không.

Với doanh số đạt 3.960 chiếc, VinFast VF 3 tiếp tục tháng thứ 4 liên tiếp đoạt ngôi “Vương” và dẫn đầu bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

So với tháng 9/2026, doanh số của dòng xe “quốc dân” đã giảm tới gần 39% tháng trước bán được 6.474 chiếc. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, doanh số của VF 3 cũng đã giảm tới gần 14,3% khi cùng kỳ bán được 4.619 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh số của VinFast VF 3 đã đạt tới 46.232 chiếc, tăng tới hơn 28,4% so với cùng kỳ năm 2025 (lũy kế cùng kỳ bán được 36.005 chiếc).

Mẫu SUV mini VF 3 của VinFast là dòng xe liên tục giúp cho doanh số của hãng xe thương hiệu Việt duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ bên cạnh 2 người “anh em” Limo Green và VF 5. Kể từ khi hãng dừng chính sách thuê pin, mức giá hấp dẫn chỉ 302 triệu đồng (đã bao gồm pin) giúp mẫu VF 3 ngày càng phổ biến và được kỳ vọng trở thành dòng “xe quốc dân” mới của người Việt Nam.

Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hóa theo sở thích, giá bán hấp dẫn là những yếu tố giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn để khám phá cũng như trải nghiệm xe điện.

Đứng ngay sau “người anh em” của mình là VinFast VF 6 với doanh số đạt 3.716 chiếc.

So với tháng 9/2026, doanh số của VF 6 trong tháng 10/2026 đã tăng trưởng tới hơn 20,5% khi tháng trước chỉ bán được 3.083 chiếc. So với cùng kỳ năm 2025 thì doanh số của VinFast VF 6 cũng tăng tới hơn 47,2% khi cùng kỳ chỉ bán được 2.524 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu SUV điện này đạt 22.742 chiếc, tăng tới hơn 34,1% khi lũy kế cùng kỳ bán được 16.949 chiếc.

VinFast VF 6 là mẫu SUV thuần điện thuộc phân khúc B-SUV, đang là một trong những cái tên ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam nhờ sự cân bằng tốt giữa kích thước và công năng. Xe được phân phối với 2 phiên bản chính là VF 6 Eco và VF 6 Plus với giá bán dao động từ 689 - 749 triệu đồng.

Phiên bản Plus sở hữu công suất lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, mang lại khả năng tăng tốc dứt khoát, vượt xe trên cao tốc rất mượt mà. Khối pin đặt dưới sàn giúp hạ trọng tâm, kết hợp với hệ thống treo sau độc lập liên kết đa điểm giúp xe vận hành đầm chắc, vào cua ổn định và giảm đáng kể cảm giác chòng chành, say xe.

Chi phí sạc điện của VF 6 thực tế tính ra chỉ rơi vào khoảng 500đ/km (rẻ hơn đáng kể so với xe xăng cùng cỡ). Việc bảo dưỡng xe điện cũng đơn giản và tiết kiệm do không phải thay dầu máy hay bugi định kỳ.

Nói chung, VinFast VF 6 là mẫu xe đáng mua nếu chúng ta đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có cảm giác lái bốc, không gian rộng rãi cho gia đình, nhiều công nghệ an toàn và chi phí nuôi xe hằng tháng rẻ. Tuy nhiên, nếu thường xuyên phải chạy đường tỉnh liên tục hoặc chưa chủ động được vị trí sạc xe tại nhà/nơi làm việc, hãy cân nhắc kỹ thói quen di chuyển của mình.

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam là “ngôi Vương” của tháng 9/2025: VinFast VF 5 với doanh số đạt 3.706 chiếc.

So với tháng 9/2026, doanh số của VF 5 trong tháng 10/2026 đã tăng tới gần 50% khi tháng trước chỉ bán được 2.472 chiếc. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số của VF 5 lại giảm tới gần 17% khi cùng kỳ có tới 4.450 chiếc đến tay người tiêu dùng. Lũy kế 10 tháng năm 2026, doanh số của VF 5 đạt 34.126 chiếc, giảm nhẹ gần 2,5% so với cùng kỳ năm 2025 khi lũy kế doanh số cùng kỳ của mẫu xe đạt 35.000 chiếc.

VinFast VF 5 là mẫu SUV điện hạng A nổi bật với chi phí vận hành siêu tiết kiệm, kích thước gọn gàng và tính thực dụng cao. Bản nâng cấp 2026 mới ra mắt đã khắc phục nhiều điểm yếu trước đây về tiện nghi, chia thành 2 phiên bản Green (460 triệu đồng) và Premium (540 triệu đồng) đã bao gồm pin.

Theo chia sẻ thực tế từ người dùng, chi phí sạc điện chỉ tốn khoảng 100.000 - 150.000 đồng cho hơn 300km vận hành. Mức bảo dưỡng định kỳ mỗi 12.000km cũng chỉ dao động quanh mức 400.000 đồng.

Vận hành linh hoạt và đầm chắc, xe có kích thước nhỏ gọn dễ luồn lách trong phố đông, bán kính quay đầu tốt. Nhờ bộ pin đặt dưới sàn, trọng tâm xe thấp giúp khung gầm đằm chắc, leo dốc và chở đủ tải khỏe hơn các xe xăng cùng phân khúc hạng A.

Không gian tối ưu và nhiều tiện nghi mới khi khoang cabin và hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn đáng kể so với các mẫu xe hạng A truyền thống. Phiên bản mới đã bổ sung phanh tay điện tử, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và tính năng dùng điện thoại làm chìa khóa rất tiện lợi.