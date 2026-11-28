Những tháng cuối năm 2026, thị trường ô tô thế giới chứng kiến sự thay đổi trong danh mục sản phẩm của nhiều thương hiệu lớn. Không chỉ các dòng sedan truyền thống, một số mẫu SUV hạng sang, xe thể thao và siêu xe từng được giới đam mê ô tô săn đón cũng đã hoặc chuẩn bị rời dây chuyền sản xuất.

Trong số đó, Toyota GR Supra thế hệ thứ năm, Jaguar F-Pace và Porsche Macan sử dụng động cơ đốt trong đã đi đến cuối vòng đời sản xuất. Hãng siêu xe McLaren cũng bắt đầu tiếp nhận những đơn đặt hàng cuối cùng dành cho mẫu 750S, trong khi Land Rover Discovery Sport dự kiến kết thúc sản xuất vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, việc dừng sản xuất một thế hệ xe không đồng nghĩa với sự biến mất của dòng sản phẩm đó. Porsche tiếp tục duy trì Macan dưới dạng xe thuần điện, còn Acura đã lên kế hoạch đưa RDX thế hệ thứ tư sử dụng công nghệ hybrid ra thị trường vào năm 2028.

Ở một số trường hợp, những thay đổi lại xuất phát từ chiến lược kinh doanh và quy định pháp lý tại từng quốc gia. Lexus LS kết thúc vòng đời tại Mỹ nhưng vẫn được cung ứng tại Nhật Bản, trong khi Polestar phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh tại Mỹ do các quy định về phương tiện kết nối.

Trước khi thị trường ô tô bước sang năm 2027, cùng nhìn lại 10 mẫu xe nổi tiếng đã hoặc đang đứng trước những thay đổi đáng kể trong vòng đời sản phẩm.

Toyota GR Supra MkV Final Edition - phiên bản đánh dấu sự kết thúc của thế hệ Supra thứ năm. (Ảnh: Toyota)

1. Toyota GR Supra: Hãng xe Nhật Bản công bố kế hoạch kết thúc sản xuất GR Supra thế hệ thứ năm vào mùa xuân năm 2026. Phiên bản GR Supra MkV Final Edition được giới thiệu trước khi thế hệ này khép lại vòng đời. Trở lại thị trường vào năm 2019 sau nhiều năm vắng bóng, Supra là một trong những mẫu xe thể thao nổi tiếng của Toyota. Hiện hãng chưa công bố thời điểm ra mắt thế hệ kế tiếp.

Porsche Macan phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. (Ảnh: Porsche)

2. Porsche Macan: Porsche xác nhận đã dừng sản xuất Macan sử dụng động cơ đốt trong vào mùa hè năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, hãng bàn giao 51.025 xe Macan trên toàn cầu, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phiên bản sử dụng động cơ đốt trong đạt 27.996 xe, phiên bản thuần điện đạt 23.029 xe. Porsche tiếp tục duy trì dòng SUV Macan với hệ truyền động thuần điện.

Jaguar F-Pace - mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu ô tô Anh. (Ảnh: Jaguar)

3. F-Pace: Theo báo cáo thường niên năm 2026 của Jaguar Land Rover (JLR), những chiếc F-Pace cuối cùng đã rời dây chuyền sản xuất tại nhà máy Solihull (Anh) trong năm 2025. Ra mắt năm 2015, F-Pace là mẫu SUV đầu tiên của Jaguar và từng đóng góp đáng kể vào doanh số của thương hiệu này. Jaguar hiện tập trung phát triển các dòng xe điện hạng sang thế hệ mới.

Land Rover Discovery Sport dự kiến kết thúc sản xuất vào cuối năm 2026. (Ảnh: Land Rover)

4. Land Rover Discovery Sport: Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, Discovery Sport dự kiến kết thúc sản xuất vào tháng 12/2026. Đại diện JLR xác nhận với tạp chí Autocar rằng quyết định này nằm trong chu kỳ sản phẩm của hãng. Nhà máy Halewood, nơi sản xuất Discovery Sport, cũng đang được chuyển đổi để phục vụ các dòng xe thế hệ mới.

Siêu xe McLaren 750S sử dụng động cơ V8 tăng áp kép. (Ảnh: McLaren)

5. McLaren 750S: Hãng siêu xe Anh dự kiến kết thúc sản xuất 750S trong năm 2027. Ra mắt năm 2023 để thay thế McLaren 720S, mẫu xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, công suất 750 PS (tương đương khoảng 740 hp). Theo Auto Express, từ tháng 10/2026, McLaren đã tiếp nhận những đơn đặt hàng cuối cùng dành cho dòng siêu xe này.

Cadillac CT4 thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ. (Ảnh: Cadillac)

6. Cadillac CT4: Theo kế hoạch được lãnh đạo Cadillac công bố, mẫu sedan hạng sang CT4 kết thúc sản xuất vào tháng 6/2026. CT4 từng được định vị cạnh tranh với các mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ của Đức. Trong khi Cadillac đã xác nhận phát triển thế hệ CT5 mới sử dụng động cơ đốt trong, hãng chưa công bố kế hoạch sản xuất mẫu xe kế nhiệm CT4.

Audi RS7 Sportback Performance với thiết kế thể thao đặc trưng. (Ảnh: Audi)

7. Audi RS7 Sportback: Trên website chính thức tại Anh, Audi thông báo không còn cung ứng xe RS7 Sportback sản xuất mới. Phiên bản RS7 Sportback Performance sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, công suất 630 PS và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Audi chưa công bố thời điểm kết thúc sản xuất mẫu xe này trên phạm vi toàn cầu.

Lexus LS 500 AWD Heritage Edition đời 2026 được giới hạn 250 chiếc tại Mỹ. (Ảnh: Lexus)

8. Lexus LS: Ra mắt năm 1989, LS là mẫu sedan đặt nền móng cho sự phát triển của thương hiệu Lexus. Để đánh dấu năm cuối của dòng xe này tại Mỹ, hãng giới thiệu phiên bản LS 500 AWD Heritage Edition đời 2026, giới hạn 250 chiếc. Tuy nhiên, Lexus LS 500h vẫn được cung ứng tại Nhật Bản. Theo thông tin cập nhật ngày 27/11/2026 của hãng, thời gian dự kiến từ khi đặt hàng đến khi xe xuất xưởng tại thị trường này khoảng 5,5-6 tháng.

Acura RDX thế hệ hiện tại sẽ nhường chỗ cho thế hệ mới sử dụng công nghệ hybrid. (Ảnh: Acura)

9. Acura RDX: Thương hiệu xe sang thuộc Honda thông báo tạm dừng sản xuất RDX thế hệ hiện tại trong năm 2026. Sau khoảng hai thập kỷ với ba thế hệ, mẫu SUV này đã đạt doanh số lũy kế khoảng 850.000 chiếc tại Bắc Mỹ. Theo lộ trình phát triển sản phẩm của Acura, RDX thế hệ thứ tư sẽ ra mắt thị trường vào năm 2028 với hệ truyền động hybrid hai mô-tơ điện.

Polestar 4 tiếp tục được phân phối tại các thị trường ngoài Mỹ. (Ảnh: Polestar)

10. Polestar 4: Tháng 6/2026, Polestar thông báo không được Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ cấp phép bán xe từ đời sản phẩm 2027 trở đi theo quy định về phương tiện kết nối. Hãng tiếp tục kinh doanh lượng xe Polestar 3 và Polestar 4 hiện có tại Mỹ, đồng thời duy trì dịch vụ hậu mãi. Tại các thị trường khác, Polestar 4 vẫn được phát triển và phân phối. Tháng 9/2026, hãng mở bán thêm phiên bản SUV của dòng xe này.