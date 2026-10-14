10 mẫu điện thoại iPhone nhỏ gọn đáng mua: Dễ cầm một tay, dùng hằng ngày vẫn mượt

10 mẫu iPhone nhỏ gọn nên tham khảo

iPhone 18 Pro: Nhỏ gọn, hướng đến trải nghiệm cao cấp

Sở hữu màn hình 6,3 inch, iPhone 18 Pro phù hợp với người muốn trải nghiệm flagship nhưng không thích điện thoại quá lớn. Chip A20 Pro, màn hình ProMotion 120 Hz và thiết kế tối ưu cho thao tác hằng ngày giúp máy hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng, từ làm việc đến giải trí.

Đây là mẫu điện thoại iPhone đáng chú ý với người ưu tiên hiệu năng và tính năng cao cấp.

iPhone 18 Pro: Nhỏ gọn, hướng đến trải nghiệm cao cấp

iPhone 17e: Lựa chọn đời mới, cân bằng nhu cầu

Với màn hình OLED 6,1 inch, kích thước 146,7 x 71,5 x 7,8 mm và trọng lượng 170 g, iPhone 17e có thiết kế tương đối gọn gàng. Máy hướng đến người dùng cần điện thoại thế hệ mới, hiển thị sắc nét và hiệu năng đáp ứng tốt các tác vụ thường ngày.

iPhone 17e là phương án đáng cân nhắc nếu bạn muốn sử dụng lâu dài mà không cần đầu tư vào dòng Pro.

iPhone 16e: Gọn nhẹ, hiệu năng tốt

iPhone 16e có trọng lượng khoảng 167 g, màn hình Super Retina XDR 6,1 inch và chip A18. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc, lướt web, xem video và sử dụng nhiều ứng dụng phổ biến.

Nếu muốn một chiếc điện thoại iPhone tương đối nhẹ, hiệu năng tốt và có thể tiết kiệm chi phí so với các phiên bản cao cấp, đây là mẫu máy nên đưa vào danh sách so sánh.

iPhone 16: Phù hợp với người thích chụp ảnh

iPhone 16 sở hữu màn hình 6,1 inch, trọng lượng 170 g và chip A18. Máy có Dynamic Island, hệ thống camera hỗ trợ chụp ảnh linh hoạt cùng phím Camera Control tiện thao tác. Thiết kế cạnh bo nhẹ cũng giúp cầm máy thoải mái hơn.

iPhone 16 phù hợp với người muốn cân bằng giữa kích thước, hiệu năng và khả năng sáng tạo nội dung.

iPhone 15: Đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày

Với màn hình 6,1 inch, trọng lượng 171 g và chip A16 Bionic, iPhone 15 vẫn là lựa chọn đáng tham khảo. Camera chính 48 MP hỗ trợ ghi lại hình ảnh chi tiết, trong khi Dynamic Island và cổng USB-C đem đến trải nghiệm tiện lợi.

Máy phù hợp với người dùng phổ thông muốn sở hữu iPhone có thiết kế hiện đại mà không nhất thiết phải chọn thế hệ mới nhất.

iPhone 15: Đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày

iPhone 14: Phương án cân nhắc khi ngân sách hạn chế

iPhone 14 có màn hình 6,1 inch, trọng lượng khoảng 172 g và chip A15 Bionic với GPU 5 lõi. Camera kép 12 MP đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video và ghi lại những khoảnh khắc thường ngày.

Nếu chọn mua iPhone 14 ở thời điểm hiện tại, người dùng nên so sánh giá, tình trạng máy và dung lượng pin, đặc biệt với sản phẩm đã qua sử dụng.

iPhone 13: Cân bằng giữa hiệu năng và chi phí

iPhone 13 nặng khoảng 173 g, sử dụng màn hình 6,1 inch và chip A15 Bionic. Máy vẫn đáp ứng các nhu cầu cơ bản như liên lạc, giải trí và sử dụng ứng dụng phổ biến. Cụm camera kép cùng chế độ Cinematic Mode cũng là điểm cộng với người thích quay video.

Đây là mẫu máy đáng cân nhắc nếu ưu tiên chi phí hơn những tính năng mới nhất.

iPhone 13 mini: Nhỏ gọn đúng nghĩa

Nếu ưu tiên khả năng cầm nắm bằng một tay, iPhone 13 mini nổi bật với màn hình 5,4 inch, trọng lượng chỉ 141 g và kích thước 131,5 x 64,2 x 7,65 mm. Dù nhỏ, máy vẫn có chip A15 Bionic và màn hình OLED sắc nét.

Điểm cần cân nhắc là thời lượng pin tương đối hạn chế so với nhiều mẫu iPhone lớn hơn, nhất là khi thường xuyên xem video hoặc sử dụng mạng xã hội.

iPhone 12 mini: Nhẹ, nhỏ và dễ mang theo

iPhone 12 mini chỉ nặng khoảng 135 g, có màn hình OLED 5,4 inch và chip A14 Bionic. Thiết kế cạnh vuông tạo vẻ ngoài hiện đại, trong khi kích thước nhỏ giúp máy dễ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên, đây là mẫu máy đã ra mắt khá lâu, vì vậy cần kiểm tra kỹ pin, tình trạng linh kiện và khả năng tương thích phần mềm trước khi mua.

iPhone SE 2022: Dành cho người thích nút Home

iPhone SE 2022 có màn hình 4,7 inch, trọng lượng 144 g và nút Home tích hợp Touch ID. Chip A15 Bionic giúp máy xử lý tốt nhiều tác vụ thường ngày. Dù vậy, viền màn hình dày và không gian hiển thị hạn chế khiến trải nghiệm xem phim, chơi game kém rộng rãi hơn những mẫu iPhone đời mới.

iPhone SE 2022 dành cho người thích nút Home

Nên chọn mẫu điện thoại iPhone nhỏ gọn nào?

Nếu muốn một chiếc iPhone nhỏ nhưng vẫn có trải nghiệm cao cấp, hãy cân nhắc dòng Pro có màn hình 6,3 inch. Nếu ưu tiên sự cân bằng giữa hiệu năng và tính tiện dụng, iPhone 16 hoặc iPhone 17e là những lựa chọn đáng so sánh. Trong khi đó, iPhone 13 mini và iPhone 12 mini phù hợp với người đặt kích thước nhỏ lên hàng đầu, nhưng cần chấp nhận thời lượng pin hạn chế hơn.

Trước khi quyết định, đừng chỉ nhìn vào kích thước màn hình. Trọng lượng, độ rộng thân máy, thời lượng pin, nhu cầu chụp ảnh và ngân sách đều ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế. Với các mẫu đời cũ, hãy ưu tiên thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, pin còn tốt và chính sách bảo hành minh bạch để chọn được chiếc iPhone vừa tay, phù hợp nhu cầu.