10% lượng cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, điều gì đang diễn ra?

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam liên tục ghi nhận các phiên giao dịch thoả thuận với khối lượng lớn. Nhiều nhất là phiên 12/11, hơn 88 triệu cổ phiếu LPB được trao tay theo phương thức thoả thuận, tương đương trị giá 2.992 tỷ đồng và mức thị giá 33.800 đồng/cp.

Tiếp đó, phiên ngày 13/11 có hơn 75 triệu đơn vị tiếp tục được thực hiện sang tay theo phương thức này. Với trị giá hơn 2.533 tỷ đồng, tương đương giá bình quân của LPB khoảng 34.000 đồng/cp

So với mức giá kết phiên cuối tuần 36.250 đồng/cp, các mức giá thoả thuận đang thấp hơn.

Như vậy, chỉ trong hai tuần đầu tháng 11, hơn 300 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, tương đương khoảng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành, được giao dịch thoả thuận. Quy mô giao dịch lớn trong thời gian ngắn làm dấy lên nhiều chú ý về khả năng dịch chuyển sở hữu tại ngân hàng này. Tuy nhiên, hiện LPBank chưa công bố thông tin chi tiết về các giao dịch, do đó chưa thể xác định liệu lượng cổ phiếu trên được chuyển nhượng giữa những nhóm cổ đông nào, cũng như có xuất hiện cổ đông mới hay không.

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Theo danh sách cập nhật gần nhất vào ngày 27/7/2026, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm lượng cổ phiếu lớn tổng cộng gần 10% cổ phần tại đây.

Cùng biến động về số lượng cổ phiếu giao dịch, thị giá LPB cũng thay đổi, tăng khoảng 0,42% kể từ đầu tháng 11 nhưng tăng tới 2,4% trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, so với giai đoạn đầu năm, cổ phiếu này vẫn đang giảm trên 8% trong bối cảnh cổ phiếu toàn ngành ngân hàng giao dịch kém tích cực.

Tính đến hiện tại P/B cơ bản của LPB đang dẫn đầu toàn ngành với 2,65 lần, định giá LPBank cao nhất trong nhóm ngân hàng niêm yết so sánh và gấp trên hai lần trung vị ngành.

LPB vốn là cổ phiếu dành được nhiều sự ưu ái của nhà đầu tư. Trung bình mỗi phiên luôn có khoảng 2 triệu đơn vị được giao dịch theo phương thức khớp lệnh. Tuần qua, trên nhiều hội nhóm chứng khoán, nhiều nhà đầu tư cho biết dành nhiều kỳ vọng cho LPB, chờ đợi một sự đột phá khi thông tin từ các vụ chuyển nhượng được tiết lộ.

Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 70 – 73% kế hoạch năm.

Xét riêng lợi nhuận trước thuế quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.448 tỷ đồng, dù vậy đà tăng này lại được hỗ trợ từ một khoản "thu nhập ngoài lãi bất thường" đạt khoảng 3,4 ngàn tỷ đồng. Nếu loại bỏ khoản này, lợi nhuận trước thuế quý 3 của LPB và chín tháng đầu năm sẽ giảm mạnh.

Khoản thu nhập bất thường với mỗi doanh nghiệp thường khó có thể duy trì đều đặn qua các kỳ kinh doanh, do đó chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng lợi nhuận cũng là vấn đề cần xem xét.

Tỷ lệ nợ xấu quý 3 tăng lên 1,9% từ mức 1,7% cuối năm 2025; nợ nhóm 2 tăng 23,5% trong quý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu về 62,8%, mức thấp nhất trong 10 năm, từ 66,8% của quý 2 và 74% cuối năm 2025.

Theo TCBS Research đánh giá, mức định giá hiện tại của LPBank đang cao hơn giá trị nội tại của ngân hàng. TCBS Research cũng cho rằng kế hoạch năm của LPB sẽ khả thi nếu thu phí dịch vụ của ngân hàng được duy trì ở mức cao. Do đó, hai chỉ tiêu được các chuyên gia đặc biệt lưu ý với LPB là khả năng duy trì của thu phí dịch vụ và diễn biến nợ nhóm 2.