10 lỗi thiết kế nội thất khiến căn nhà kém sang

Thiết kế nội thất nhà ở là sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và chức năng. Tuy nhiên, một vài lỗi thiết kế có thể làm giảm sức hấp dẫn tổng thể của căn nhà.

Thiếu ánh sáng

(Ảnh: Decorpot)

Bỏ qua yếu tố chiếu sáng là sai lầm phổ biến trong thiết kế nội thất. Thiếu ánh sáng không chỉ khiến căn phòng trở nên u ám, tẻ nhạt mà còn làm giảm giá trị thẩm mỹ chung. Để khắc phục, nên phối hợp hài hòa giữa ánh sáng tổng thể, ánh sáng chức năng và ánh sáng điểm nhấn.

Bảng màu không đồng nhất

(Ảnh: Decorpot)

Màu sắc không đồng nhất là sai lầm phổ biến phá vỡ tính liên kết của không gian. Màu sắc phối hài hòa không chỉ tạo nên sự thống nhất cho căn phòng mà còn định hình phong cách sống. Thay vì lạm dụng các họa tiết hay tông màu quá rực rỡ, nên ưu tiên những gam màu bổ trợ và cân bằng để mang lại cảm giác dễ chịu, tinh tế.

Quá nhiều đồ đạc

(Ảnh: Decorpot)

Việc nhồi nhét quá nhiều đồ đạc vào một không gian là sai lầm thường gặp, dẫn đến cảm giác chật chội và bừa bộn. Hãy ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chừa đủ không gian di chuyển.

Bỏ qua tỷ lệ và kích thước

(Ảnh: Decorpot)

Việc bỏ qua tỷ lệ và kích thước đồ nội thất có thể phá vỡ sự hài hòa thị giác của căn phòng. Vì vậy, hãy đảm bảo kích thước đồ nội thất phù hợp với không gian, tạo nên vẻ ngoài cân đối.

Không có điểm nhấn

(Ảnh: Decorpot)

Không xác định và làm nổi bật điểm nhấn sẽ làm giảm sức hấp dẫn của căn phòng. Hãy xác định các khu vực thu hút sự chú ý chính, chẳng hạn như lò sưởi hoặc tác phẩm nghệ thuật, đồng thời sắp xếp đồ nội thất sao cho phù hợp để thu hút sự chú ý.

Phong cách thiếu nhất quán

(Ảnh: Decorpot)

Theo các nhà thiết kế nội thất, việc kết hợp các phong cách không tương đồng có thể làm mất tính thẩm mỹ. Do đó, hãy chọn một phong cách xuyên suốt ngôi nhà để duy trì sự liền mạch và tạo không gian sống hài hòa hơn.

Thiếu không gian lưu trữ

(Ảnh: Decorpot)

Thiếu không gian lưu trữ sẽ dẫn đến sự lộn xộn. Tốt nhất, nên tích hợp các giải pháp lưu trữ để đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trong mỗi phòng.

Bỏ qua trần nhà

(Ảnh: Decorpot)

Trần nhà là không gian thường bị lãng phí trong thiết kế. Được coi như “bức tường thứ năm” của căn phòng, trần nhà hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn đắt giá nếu biết tạo nét bằng màu sơn nổi bật, phào chỉ tinh tế hay hệ thống đèn chiếu sáng độc đáo.

Rèm cửa không đồng bộ

(Ảnh: Decorpot)

Sử dụng rèm cửa sai kích thước hoặc lệch tông là lỗi nhỏ nhưng dễ làm giảm giá trị thẩm mỹ của toàn bộ căn phòng. Vì vậy, nên ưu tiên rèm có kích thước chuẩn xác và kiểu dáng đồng điệu với phong cách nội thất.

Bố trí đồ nội thất lộn xộn

(Ảnh: Decorpot)

Đặt nội thất tùy tiện dễ làm phá vỡ bố cục chung. Hãy sắp xếp đồ đạc một cách khéo léo để phân chia rõ ràng các khu vực chức năng, đồng thời giữ được sự hài hòa và thông thoáng cho toàn bộ căn phòng.