10 lời khuyên vàng bảo vệ mắt sáng khỏe

Chung tay vì sức khỏe đôi mắt

Ngày Thị giác Thế giới (do Tổ chức Y tế Thế giới - WHO và Tổ chức Quốc tế về Phòng chống Mù lòa - IAPB khởi xướng vào ngày thứ Năm tuần thứ hai của tháng 10 hàng năm) là chiến dịch y tế toàn cầu nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội đối với tình trạng suy giảm thị lực và công tác phòng chống mù lòa.

Chiều ngày 07/10/2026, Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 đã diễn ra tại Bệnh viện Mắt Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia y tế cùng đông đảo người bệnh.

Toàn cảnh buổi mít tinh Ngày Thị giác Thế giới. Ảnh Đỗ Phương.

Tại chương trình, TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội nhấn mạnh: “Đôi mắt là tài sản vô giá của mỗi con người. Việc chăm sóc và bảo vệ thị lực không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, bắt đầu từ ý thức phòng ngừa và kiểm tra định kỳ của mỗi người dân".

10 nguyên tắc vàng giúp đôi mắt luôn sáng khỏe

Trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông hưởng ứng sự kiện, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo người dân cần lưu ý thực hiện 10 nguyên tắc bảo vệ thị lực:

TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đỗ Phương.

Bảo vệ mắt trong lao động và sinh hoạt: Đeo kính bảo hộ khi làm việc trong môi trường khói bụi hoặc tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Sử dụng thiết bị điện tử đúng cách: Không nhìn màn hình liên tục quá lâu; giữ khoảng cách phù hợp, điều chỉnh ánh sáng hợp lý, chớp mắt thường xuyên và cho mắt nghỉ ngơi ngắt quãng.

Đeo kính đúng độ khi có tật khúc xạ: Khi có dấu hiệu cận, viễn hay loạn thị, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để đo khúc xạ chính xác; không tự mua kính trôi nổi hoặc dùng chung kính.

Quan tâm tới lão thị sau tuổi 40: Khám mắt định kỳ để được tư vấn kính đọc sách phù hợp khi bắt đầu gặp khó khăn lúc nhìn gần.

Đặc biệt bảo vệ đôi mắt trẻ em: Hướng dẫn trẻ ngồi học đúng tư thế, bảo đảm đủ ánh sáng; kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tăng cường hoạt động ngoài trời.

Duy trì lối sống lành mạnh: Tăng cường rau xanh, củ quả, cá giàu dưỡng chất; uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và hạn chế thuốc lá.

Khám mắt định kỳ: Nhiều bệnh lý mắt diễn tiến âm thầm, không gây đau nhức ở giai đoạn đầu.

Kiểm tra thường xuyên ở nhóm nguy cơ cao: Người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp cần tầm soát tổn thương võng mạc định kỳ.

Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nhìn mờ đột ngột, đau nhức dữ dội, đỏ mắt kéo dài, thấy chớp sáng, hiện tượng “ruồi bay” hoặc có màn đen che khuất tầm nhìn.

Chăm sóc mắt như một thói quen hàng ngày: Bảo vệ mắt cần sự kiên trì trong suốt cuộc đời thông qua lối sống khoa học và tuân thủ hướng dẫn y khoa.

Thông qua chuỗi hoạt động này, các thông điệp chăm sóc mắt thiết thực cũng tiếp tục được triển khai đến hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao ý thức chủ động giữ gìn đôi mắt sáng khỏe cho cộng đồng.