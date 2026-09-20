10 loại quả quen thuộc hỗ trợ phòng ngừa ung thư

1. Quả táo

Bạn có thể ăn táo mỗi ngày để tăng năng lượng mỗi ngày. Ảnh: Ban Mai

Táo đặc biệt là phần vỏ chứa nhiều hợp chất có khả năng ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu chỉ ra vỏ táo giàu chất chống oxy hóa mạnh, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan và đại tràng nhờ khả năng trung hòa gốc tự do và giảm căng thẳng oxy hóa.

Vỏ táo chứa lượng dinh dưỡng vượt trội so với táo gọt vỏ: nhiều hơn 332% vitamin K, 142% vitamin A, 115% vitamin C và 31% tổng lượng chất xơ. Các hợp chất quercetin, catechin và axit chlorogenic trong táo còn giúp giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2 đến 28%, bảo vệ tim mạch, tăng cường miễn dịch và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi đường ruột.

2. Quả dứa

Không chỉ là trái cây nhiệt đới thơm ngon, quả dứa còn chứa nhiều hợp chất có khả năng phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Vitamin A, bromelain, mangan, flavonoid và beta-carotene trong dứa được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư phổ biến ở cổ họng, khoang miệng, đường ruột và vú. Vitamin C dồi dào còn giúp chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.

Ngoài ra, kali trong dứa duy trì hoạt động tim mạch, tiêu hóa và cân bằng điện giải; mangan hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất.

Theo Đông y, dứa vị ngọt chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải khát, tiêu thực hóa đàm, lợi tiểu trừ thấp và làm dịu viêm họng, đặc biệt hiệu quả khi hấp cùng muối và mật ong.

3. Quả ổi

Ổi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Quả ổi là một loại trái cây quen thuộc, giá bình dân, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Ổi chứa lycopene, quercetin, vitamin C và polyphenol, đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do, ngăn tổn thương tế bào và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy ăn ổi thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến giáp đáng kể.

Không chỉ vậy, một quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần cam tăng cường miễn dịch, kháng nhiễm trùng hiệu quả. Chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết. Ổi còn ít calo (33 kcal/100g), giúp giảm cân và bảo vệ tim mạch nhờ kali và chất chống oxy hóa.

Theo Đông y, ổi vị ngọt chát, tính bình, cầm tiêu chảy, tiêu viêm và bổ khí huyết. Bạn nên ăn cả vỏ để tận dụng tối đa chất xơ và tanin.

4. Quả mướp đắng

Mướp đắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có tiềm năng phòng ngừa ung thư. Theo tạp chí Cancers, axit phenolic và flavonoid trong mướp đắng giúp giảm viêm và chống gốc tự do; saponin và lectin cản trở sự phát triển của khối u; một số protein đặc biệt còn kích hoạt quá trình tự diệt của tế bào ung thư. Mướp đắng cũng có thể cắt đứt nguồn cung năng lượng cho tế bào ác tính. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu hiện mới thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, mướp đắng còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ bụng và hạ cholesterol xấu hiệu quả.

5. Đậu rồng

Loại quả có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: H. Nhung.

Đậu rồng có hình 4 cạnh độc đáo, sở hữu giá trị dinh dưỡng có trong đậu xanh, khoai tây và đậu nành. Đặc biệt, đậu rồng nổi bật với khả năng phòng chống ung thư.

Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong đậu rồng giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, đây là nguyên nhân chính gây ung thư và bệnh tim mạch. Vitamin C và vitamin A hàm lượng cao không chỉ ngăn lão hóa sớm mà còn tăng cường hệ miễn dịch, tạo "lá chắn" bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.

6. Quả lựu

Quả lựu chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và hạn chế khối u lan rộng.

Nghiên cứu cho thấy nước ép, chiết xuất và dầu lựu có thể tác động tích cực đến nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, bàng quang, da, phổi và đại tràng bằng cách can thiệp vào quá trình cho phép ung thư phát triển và di căn. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác định liều lượng tối ưu.

7. Quả nho

Nho đỏ và tím giàu resveratrol là hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng bảo vệ ADN, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm nguy cơ ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt.

Resveratrol hoạt động bằng cách trung hòa gốc tự do có hại và giảm viêm mạn tính, đây là hai yếu tố liên quan mật thiết đến sự hình thành ung thư. Dù lượng resveratrol trong nghiên cứu phòng thí nghiệm khó đạt được chỉ qua chế độ ăn, nho vẫn là lựa chọn tốt cho sức khỏe tổng thể.

8. Dâu tây

Dâu tây chứa vitamin C, anthocyanin và axit ellagic, là bộ ba chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương - nền tảng quan trọng trong phòng ngừa ung thư.

Ngoài ra, dâu tây còn giúp ổn định huyết áp, cân bằng đường huyết và cung cấp chất xơ hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

9. Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi, quýt chứa vitamin C, chất xơ cùng các hợp chất flavonoid, carotenoid, limonoid và terpene phối hợp với nhau để bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm viêm và duy trì sức khỏe tế bào. Ăn thường xuyên những loại quả trên có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản và miệng đáng kể.

10. Quả cherry

Cherry chứa các hợp chất chống viêm mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư tổng thể bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa, viêm mạn tính và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Loại quả này còn bảo vệ tim mạch, đây là nền tảng cho hệ miễn dịch và tuần hoàn máu khỏe mạnh. Dù hiệu quả có thể thay đổi tùy cơ địa, bổ sung cherry vào thực đơn hằng ngày vẫn là lựa chọn thông minh cho sức khỏe tổng thể.