10 loại hình kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự

Trong đó, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, Nghị định quy định cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, gồm:

1. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa);

2. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ;

3. Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược);

4. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;

5. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

6. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

7. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

Kinh doanh dịch vụ vũ trường phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: congan.com.vn

8. Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

9. Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp);

10. Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2026.