10 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu châu Âu năm 2026

Dù là người mới bắt đầu, đang tìm kiếm những đường trượt thoai thoải, dễ chinh phục, hay một tín đồ trượt tuyết giàu kinh nghiệm muốn thử sức với những địa hình đầy thách thức, du khách đều có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp tại châu Âu.

Không chỉ đa dạng về địa hình, các khu nghỉ dưỡng tại đây còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục.

Từ những đỉnh núi phủ đầy băng tuyết ở Thụy Sĩ đến các sườn dốc rộng lớn thuộc dãy Alps của Pháp, Trip.com đã công bố bảng xếp hạng thường niên 50 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu châu Âu.

Ảnh: Christoffer Sjostrom

Danh sách được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều tiêu chí, bao gồm đánh giá của khách hàng, dữ liệu bán hàng trong suốt năm, chất lượng dịch vụ ổn định và những nét đặc trưng riêng của từng điểm đến.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ

Đứng đầu bảng xếp hạng của Trip.com, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zermatt nằm tại bang Valais, Thụy Sĩ.

Trượt tuyết ở Zermatt. Ảnh: @A.M.A Selections

Với 360 km đường trượt tuyết trải dài qua cả biên giới Italy, nơi đây được ví như một "thiên đường trượt tuyết", sở hữu địa hình đa dạng, phù hợp với cả những người trượt tuyết chuyên nghiệp lẫn các gia đình.

Trong khung cảnh núi non hùng vĩ, du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh Klein Matterhorn ở độ cao 3.883 m và trải nghiệm trượt tuyết quanh năm, kể cả vào mùa hè.

Val Thorens, Pháp

Nằm ở độ cao hơn 2.000 m, Val Thorens mang đến cho du khách tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra dãy Alps.

Val Thorens, Pháp. Ảnh: Val Thorens

Đây là nơi có đường trượt máng dài nhất nước Pháp. Tuyến Cosmojet Luge dài 5 km, có độ chênh cao 700 m, bắt đầu từ Glacier de Péclet và đưa du khách vào hành trình khoảng 45 phút trên đường ray được đánh dấu, xuyên qua khung cảnh tuyết phủ trắng xóa.

Bên cạnh trượt tuyết, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị khác như khám phá cảnh quan phủ tuyết bằng xe trượt tuyết hoặc xe kart chuyên dụng. Những ai muốn chiêm ngưỡng dãy Alps từ trên cao có thể trải nghiệm dù lượn hoặc dù lượn có động cơ.

Đối với những người yêu thích mạo hiểm, leo băng cũng là hoạt động đáng thử tại Val Thorens. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, du khách sẽ được học cách sử dụng rìu băng và giày leo băng để chinh phục những vách băng, đồng thời ngắm nhìn toàn cảnh khu nghỉ dưỡng từ trên cao.

Courchevel, Pháp

Nằm giữa dãy Alps của Pháp, Courchevel là điểm đến nổi tiếng với tầm nhìn toàn cảnh núi non hùng vĩ, những đường trượt tuyết ngay sát khu nghỉ dưỡng và hàng loạt hoạt động thể thao. Nơi đây còn thu hút du khách bởi các cửa hàng boutique cao cấp cùng những trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng đạt sao Michelin.

Khu trượt tuyết Courchevel có tổng chiều dài 150 km đường trượt được đánh dấu, phù hợp với nhiều cấp độ khác nhau. Du khách cũng có thể dễ dàng tiếp cận khu trượt tuyết 3 Vallées – khu trượt tuyết lớn nhất thế giới – với thêm 600 km đường trượt.

Góp phần tạo nên nét sang trọng cho điểm đến, các cabin cáp treo tại đây được thiết kế bởi thương hiệu thời trang nổi tiếng Chanel.

Với những du khách không thích trượt tuyết, Savoie cung cấp các tour tham quan riêng theo yêu cầu, đưa khách khám phá cảnh quan vùng núi cao quanh Courchevel. Hành trình có thể đi qua những ngôi làng, thị trấn và khu nghỉ dưỡng lân cận, cũng như các đèo núi, hồ và sông băng. Trong suốt chuyến đi, hướng dẫn viên sẽ giới thiệu những thông tin về lịch sử và di sản văn hóa địa phương.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết St. Moritz, Corviglia, Thụy Sĩ

Các đường trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng này trải rộng trên nhiều khu vực, bao gồm Marguns, Corviglia, Salastrains, Signal và Munt da San Murezzan, kéo dài đến Piz Nair – điểm cao nhất của khu trượt tuyết, nằm ở độ cao 3.057 m.

St. Moritz, Thụy Sĩ. Ảnh: Sepp Rutz trên Bapt

Du khách có thể lựa chọn trong số 88 đường trượt tuyết, 56 hệ thống thang máy và nhiều tuyến trượt khác nhau. Đáng chú ý, nơi đây có một đường trượt dài 9 km, bắt đầu từ khu vực phía đông dãy Alps ở độ cao 3.303 m. Ngoài ra, những người có trình độ trung cấp cũng có thể lựa chọn các đường trượt dài khoảng 3 km để trải nghiệm.

Les Menuires, Pháp

Nằm ở trung tâm khu trượt tuyết 3 Vallées, Les Menuires mang đến điều kiện tuyết thuận lợi cùng những trải nghiệm trượt tuyết đáng nhớ.

Khu nghỉ dưỡng này có 85% diện tích trượt tuyết nằm ở độ cao trên 1.800 m, trong đó 52% được trang bị hệ thống tạo tuyết nhân tạo. Với nhiều lựa chọn địa hình, Les Menuires cùng khu nghỉ dưỡng lân cận Saint-Martin-de-Belleville sở hữu tổng cộng 81 đường trượt tuyết và 30 hệ thống thang máy.

Những người yêu thích cảm giác mạnh có thể thử sức với hàng loạt đường trượt đen có độ dốc lớn và lối đi hẹp, đòi hỏi kỹ thuật trượt tuyết chính xác. Ngoài ra, các tuyến trượt ngoài khu vực đường trượt được quy hoạch cũng là lựa chọn dành cho những du khách giàu kinh nghiệm.

Top 10 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu châu Âu năm 2026

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zermatt, Zermatt, Thụy Sĩ

Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville, Pháp

Courchevel, Pháp

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết St. Moritz, Corviglia, St. Moritz, Thụy Sĩ

Les Menuires, Pháp

KitzSki, Kitzbühel, Áo

Verbier, Thụy Sĩ

Les Deux Alpes, Mont-de-Lans, Pháp

Méribel, Les Allues, Pháp

Les Arcs, Bourg-Saint-Maurice, Pháp