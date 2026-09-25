10 hộ dân cuối cùng tại Long Thành đã giao mặt bằng làm cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành

Ngày 25/9, theo tin từ UBND phường Long Thành (Đồng Nai), hiện 10 trường hợp cuối cùng trong khu vực thực hiện dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua địa bàn phường, đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đây được xem là một trong những phần việc quan trọng để tháo gỡ toàn bộ phần diện tích còn lại phục vụ dự án trên địa bàn phường Long Thành.

Hiện nay công tác GPMB dự án mở rộng cao tốc đã cơ bản hoàn tất.

Được biết, để công tác GPMB được đẩy nhanh, trước đó vào chiều 24/9, lãnh đạo phường Long Thành tiếp tục tổ chức gặp gỡ, vận động các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Không chỉ thông tin chung về dự án, tổ vận động bàn giao mặt bằng của phường trực tiếp trao đổi với từng hộ, giải thích các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và làm rõ những nội dung người dân còn băn khoăn.

Trong quá trình vận động, các kiến nghị của từng gia đình được lắng nghe, trao đổi cụ thể trên cơ sở các quy định hiện hành. Sau khi được giải thích, vận động thấu đáo, 10 trường hợp đã đồng thuận, ký biên bản nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo lãnh đạo địa phương, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành qua địa bàn phường Long Thành có tổng diện tích phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1,7ha, liên quan đến 138 trường hợp và 169 thửa đất. Đến trước ngày 24/9, phường Long Thành đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ các trường hợp. Khoảng 1,68ha mặt bằng cũng đã được người dân bàn giao để phục vụ dự án. Phần diện tích còn lại chỉ khoảng 0,02ha nhưng liên quan đến 10 trường hợp. Đây cũng là phần mặt bằng cuối cùng còn vướng tại khu vực này.

Các phần việc đang lần lượt được triển khai tại dự án mở rộng cao tốc.

Nguyên nhân khiến các hộ dân chưa đồng thuận bàn giao trước đó chủ yếu liên quan đến kiến nghị được xem xét tái định cư và đề nghị làm rõ phần diện tích đất chênh lệch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ những vướng mắc cụ thể này, chính quyền phường đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, đồng thời giải thích các chính sách liên quan. Sau quá trình trao đổi, các hộ dân đã thống nhất phương án, đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng. Việc 10 trường hợp cuối cùng đồng thuận giúp phường Long Thành hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành trên địa bàn.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km. Trong đó, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai dài khoảng 13km. Để phục vụ dự án, thành phố phải thu hồi hơn 4ha đất tại các phường Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước. Đến nay sau khi phường Long Thành bàn giao mặt bằng của 10 hộ còn lại thì công tác bàn giao mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, tạo điều kiện để các đơn vị thi công tập trung triển khai các hạng mục trên toàn tuyến.

Trên công trường, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh. Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa, các hạng mục cầu cũng đang từng bước hoàn thiện, hình thành rõ nét diện mạo mới của tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông kết nối TP.HCM với khu vực Đồng Nai. Theo kế hoạch, dự án dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Riêng cầu Long Thành dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Việc tháo gỡ những diện tích mặt bằng cuối cùng không chỉ khép lại một khâu quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn tạo thêm dư địa để các nhà thầu tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu đưa dự án về đích theo kế hoạch.