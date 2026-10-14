10 gương mặt Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TLĐ ngày 15/7/2026 của Ban Thường vụ Tổng LĐLĐVN về tổ chức Chương trình Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026, căn cứ Báo cáo kết quả xét chọn, đề xuất khen thưởng của Hội đồng xét chọn (theo Quyết định số 290/QĐ-TLĐ ngày 13/8/2026), Thường trực Ban Thường vụ Tổng LĐLĐVN đã họp xét và thống nhất dự kiến tuyên dương 10 gương mặt công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
Nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của Chương trình, Tổng LĐLĐVN thực hiện lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động và nhân dân về danh sách dự kiến tuyên dương dưới đây; thời gian lấy ý kiến - từ 13/10/2026 đến hết ngày 18/10/2026:
Nhóm 1: Tiêu biểu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo
1- Phạm Đình Duẩn, sinh năm 1986, Công ty Than Vàng Danh thuộc Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
2- Nguyễn Bá Vương, sinh năm 1977, Ban Kỹ thuật Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thuộc Công đoàn Hàng không Việt Nam
3- Hoàng Ngọc Hiến, sinh năm 1982, Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Đại Dũng, Nghi Sơn, thuộc LĐLĐ Thanh Hóa
4- Nguyễn Thành Ngôn, sinh năm 1969, Công ty Cổ phần Nam Việt thuộc LĐLĐ An Giang
5- Trần Thị Vân, sinh năm 1986, Xí nghiệp Veston Hà Nội - Tổng Công ty May 10 thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam
Nhóm 2: Tiêu biểu vượt khó vươn lên, khẳng định bản lĩnh, ý chí, nghị lực, tinh thần lạc quan, không đầu hàng số phận
6- Huỳnh Thị Lý, sinh năm 1987, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh
7- Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1984, Khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa U Minh thuộc LĐLĐ tỉnh Cà Mau
Nhóm 3: Tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, Công đoàn Việt Nam và doanh nghiệp, đơn vị
8- Nguyễn Đức Hưng, sinh năm 1991, Công ty TNHH ChangShin Việt Nam thuộc LĐLĐ Đồng Nai
Nhóm 4: Tiêu biểu trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng hình ảnh người công nhân Việt Nam thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình
9- Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1981, Chi nhánh công trình Viettel Đắc Lắk, Tập đoàn Viettel thuộc Ban Công đoàn Quốc phòng
Nhóm 5: Tiêu biểu trong tham gia các hội thi, cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế
10- Nguyễn Đức Quyền, sinh năm 1999, Công ty TNHH Toto Việt Nam thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/10-guong-mat-cong-nhan-viet-nam-tieu-bieu-toan-quoc-nam-2026-543168.html