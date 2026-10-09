10 giờ tìm kiếm, công an đưa nam sinh bỏ nhà đi trở về an toàn

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 28/9, Công an xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của chị D.M.T. (SN 1990, trú tại xã Đạo Trù) về việc con trai là L.H.Đ. (SN 2011), học sinh Trường THCS Đạo Trù, bỏ nhà đi và mất liên lạc với gia đình.

Theo trình báo, sau khi phát hiện cháu Đ. không có mặt tại nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và tìm cách liên lạc nhưng không có thông tin về tung tích của cháu.

Nhận thấy cháu còn nhỏ tuổi, việc bỏ nhà đi và mất liên lạc có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, Công an xã Đạo Trù khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm.

Công an xã Đạo Trù bàn giao cháu Đ. cho gia đình. Ảnh: CACC.↵

Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm, Công an xã Đạo Trù phối hợp với gia đình tìm thấy cháu L.H.Đ. và đưa cháu trở về an toàn. Sau đó, cháu được gia đình tiếp nhận, chăm sóc, động viên để ổn định tâm lý.

Việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh và phối hợp tìm kiếm học sinh bỏ nhà đi cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em, học sinh, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ mất an toàn hoặc mất liên lạc với gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, gần gũi và thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ của con em mình. Đồng thời, cha mẹ cần chú ý những thay đổi bất thường trong sinh hoạt, học tập và giao tiếp của trẻ để kịp thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; hướng dẫn các em tham gia những hoạt động lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội và các mối quan hệ có nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện con em bỏ nhà đi hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm, kịp thời hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra.