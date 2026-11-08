10 dự án PPP và đầu tư kinh doanh phục vụ APEC 2027, tiến độ ra sao?

Qua rà soát năm 2026, tại 37 xã vùng An toàn khu (ATK) của tỉnh Thái Nguyên còn 595 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về ATK (1947 - 2027), tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ số nhà này chậm nhất ngày 31/12/2027. Dưới sự chỉ đạo của Tổ công tác Tỉnh ủy, các địa phương đang dồn sức để bà con vùng căn cứ cách mạng có nhà mới đón Tết.