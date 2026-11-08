10 dự án PPP và đầu tư kinh doanh phục vụ APEC 2027, tiến độ ra sao?
An Giang đang đẩy nhanh tiến độ 10 dự án PPP và đầu tư kinh doanh phục vụ APEC 2027. Trong đó, các công trình trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các dự án hạ tầng đô thị, môi trường, cấp nước đang được triển khai với tiến độ khác nhau, hướng đến hoàn thành theo kế hoạch.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-infographic-10-du-an-ppp-va-dau-tu-kinh-doanh-phuc-vu-apec-2027-tien-do-ra-sao-a501864.html