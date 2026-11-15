10 đội tranh tài giải đua ghe ngo mini mở rộng tại xã An Biên

Các đội ghe ngo mini tranh tài gay cấn.

Các đội thi đấu đồng hạng nam, cự ly 500m, mỗi ghe có 12 vận động viên. Ở vòng loại, 10 đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng 2 thi đấu loại trực tiếp để xác định thứ hạng.

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ hai bên bờ kênh.

Ngay từ những lượt đua đầu tiên, các đội đã thể hiện quyết tâm cao, tạo nên những màn tranh tài gay cấn, rượt đuổi quyết liệt trên đường đua. Tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân hai bên bờ kênh góp phần làm không khí giải đấu thêm sôi nổi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Kết thúc giải, đội ghe ngo mini chùa Thứ Ba 1 đoạt giải nhất; đội ghe ngo mini Tây Yên đoạt giải nhì và đội ghe ngo Khoen Tà Toi đoạt giải ba.

Giải đua ghe ngo mini là hoạt động thể thao truyền thống của địa phương, đồng thời chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ Ok Om Ok của đồng bào Khmer xã An Biên lần thứ I năm 2026.