10 doanh nghiệp đóng nộp thuế nội địa lớn nhất cho Hà Tĩnh

9 tháng năm 2026, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh nộp hơn 578 tỷ đồng thuế, phí.

Dẫn đầu trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp đóng nộp thuế lớn nhất cho Hà Tĩnh là Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh với số thuế đã nộp hơn 578 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp này giữ ngôi vị quán quân về mức đóng góp ngân sách nội địa. Theo đánh giá của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thị trường tiêu thụ rộng và hiệu quả quản trị cao, giúp duy trì nguồn thu bền vững cho địa phương.

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp nộp thuế nội địa lớn nhất của Hà Tĩnh.

Vị trí á quân trong bảng xếp hạng là Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) với số thuế đã nộp hơn 327,6 tỷ đồng. Kế đó là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (phường Vũng Áng) với số thuế đã nộp hơn 304 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên VinFast góp mặt trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp có số nộp thuế lớn nhất Hà Tĩnh. VinFast đang từng bước hình thành thêm một cực sản xuất công nghiệp mới, tạo việc làm và gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Vị trí top 4 trong bảng xếp hạng thuộc về Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh với số thuế đã nộp hơn 227,6 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 4 trong 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất của Hà Tĩnh.

Ông Trần Văn Tỉnh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng nộp thuế luôn là nhiệm vụ hàng đầu được doanh nghiệp chú trọng. Chúng tôi xem đây không chỉ là nhiệm vụ theo pháp lệnh của Nhà nước mà còn là nền tảng để phát triển bền vững. 9 tháng năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên lưới khoảng 5,7 tỷ kWh điện, đạt doanh thu 10.607 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất ổn định không chỉ góp phần bảo đảm nguồn điện mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động, đồng thời đóng góp đáng kể vào ngân sách và sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà”.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh luôn nằm trong top 10 doanh nghiệp đóng nộp thuế lớn nhất.

Những đơn vị còn lại trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất cho Hà Tĩnh là: Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) đóng nộp hơn 215 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đóng nộp hơn 140 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phúc Lộc Ninh (xã Nghi Xuân) đóng nộp hơn 111 tỷ đồng; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (phường Thành Sen) đóng nộp hơn 101 tỷ đồng; Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) đóng nộp hơn 95 tỷ đồng và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (phường Vũng Áng) đóng nộp hơn 71 tỷ đồng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 10.800 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ngân sách nhà nước, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 9 tháng năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đóng nộp hơn 6.285 tỷ đồng thuế, phí các loại; trong đó, 10 doanh nghiệp “đầu tàu” đóng nộp số thuế trên 2.200 tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng thu thuế, phí trên địa bàn.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Hằng năm, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp trên 80% cơ cấu thu ngân sách của tỉnh. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp luôn đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách. Không chỉ tạo nguồn thu, các doanh nghiệp còn tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của địa phương”.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, năm 2026, Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ tự động hóa và triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền... Cùng với đó, ngành cũng kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, tiền thuê đất đến doanh nghiệp; duy trì đối thoại, đa dạng kênh truyền thông và chuyển mạnh từ kiểm tra sang tuyên truyền, hỗ trợ, cảnh báo rủi ro, giúp doanh nghiệp tuân thủ ngay từ đầu, phát triển ổn định và đóng góp bền vững cho ngân sách.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật về thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Để tri ân cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những đơn vị đóng nộp thuế lớn cho Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai tập huấn chính sách, pháp luật về thuế mới và đối thoại cho hơn 1.000 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên toàn tỉnh. Dự kiến trong những ngày tới, ngành thuế sẽ triển khai hoạt động gặp gỡ, tặng quà chúc mừng các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.