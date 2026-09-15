10 điểm đến du lịch mới nổi đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2027

Alonnisos (Hy Lạp) là địa điểm gắn với Công viên Hải dương quốc gia Alonnisos và Northern Sporades - khu bảo tồn biển lớn nhất châu Âu, cùng bảo tàng dưới nước đầu tiên của Hy Lạp tại xác tàu Peristera. Ảnh: Visit Greece

Khi Paris, Rome hay Santorini ngày càng đông đúc, một xu hướng mới đang xuất hiện: du khách bắt đầu săn tìm những vùng đất chưa bị đám đông “chiếm lĩnh”.

Có một nghịch lý đang định hình lại bản đồ du lịch thế giới: những điểm đến nổi tiếng nhất lại đang đứng trước nguy cơ trở nên kém hấp dẫn vì quá đông.

Mỗi ngày, khoảng 30.000 người đổ về Đài phun nước Trevi ở Rome. Paris, Barcelona hay Amsterdam cũng phải đối mặt với áp lực tương tự khi lượng khách tập trung quá lớn vào một số điểm tham quan, khu phố và mùa du lịch cao điểm.

Khi những bức ảnh check-in trên mạng xã hội khiến hàng triệu người cùng tìm đến một địa danh, trải nghiệm “đi du lịch để thoát khỏi đám đông” ngày càng trở nên có giá trị.

Đó cũng là lý do Intrepid Travel tiếp tục công bố “Not Hot List” - danh sách những điểm đến chưa được đánh giá đúng mức, có lượng khách còn khiêm tốn nhưng đã sẵn sàng đón thêm du khách.

Các điểm đến được lựa chọn dựa trên ba yếu tố: còn ít khách, có đủ năng lực phục vụ du lịch và đang xuất hiện những động lực mới như hạ tầng, kết nối, sáng kiến cộng đồng hoặc các sự kiện lớn.

Khu bảo tồn quốc gia Samburu hiện chỉ đón khoảng 30.000 - 40.000 lượt khách mỗi năm

10 cái tên của năm 2027 khá thú vị

1. Samburu, Kenya: Safari nhưng không phải chen chúc

Nếu Kenya khiến du khách nghĩ ngay tới Maasai Mara, Samburu lại mở ra một phiên bản khác của safari châu Phi: rộng lớn, hoang sơ và vắng khách hơn đáng kể.

Khu bảo tồn quốc gia Samburu hiện chỉ đón khoảng 30.000 - 40.000 lượt khách mỗi năm, trong khi Maasai Mara thu hút khoảng 300.000 lượt. Khoảng cách ấy khiến Samburu trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những ai muốn quan sát động vật hoang dã trong một không gian ít xáo trộn hơn.

Điểm đặc biệt của Samburu còn nằm ở “Samburu Special Five” - nhóm 5 loài động vật đặc trưng gồm hươu cao cổ lưới, ngựa vằn Grevy, đà điểu Somali, linh dương Oryx Đông Phi và gerenuk.

Đây có thể là một trong những nơi hiếm hoi mà du khách vẫn có cảm giác mình đang khám phá một Kenya chưa quá quen thuộc.

2. Mestia, Georgia: Thành phố núi dành cho những người thích đi xa

Ẩn giữa vùng núi Caucasus, Mestia giống một bí mật mà những người mê trekking chưa muốn chia sẻ quá rộng.

Thị trấn vùng cao này hiện đón chưa tới 100.000 khách mỗi năm - một con số rất nhỏ nếu đặt cạnh 120 triệu lượt khách của toàn vùng Alps. Những dãy núi, các tuyến trekking và khung cảnh gần như nguyên sơ tạo nên sức hút đặc biệt của Mestia.

Hiện nay Mestia đang được đầu tư thêm hạ tầng và khả năng kết nối. Khi việc tiếp cận trở nên thuận tiện hơn, một vùng đất vốn dành cho những du khách thích khám phá có thể nhanh chóng lọt vào radar của thị trường đại chúng.

Vì vậy, nếu muốn nhìn thấy Mestia khi nơi đây vẫn còn giữ được cảm giác “ít người biết”, năm 2027 có thể là thời điểm thích hợp.

3. Cao nguyên phía Bắc Jordan: Một Jordan rất khác

Nhắc tới Jordan, Petra và sa mạc Wadi Rum thường lập tức xuất hiện trong tâm trí du khách.

Nhưng phía Bắc đất nước lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Các vùng cao nguyên xanh hơn, những khu bảo tồn miền núi, đường trekking và hệ thống nhà nghỉ do người dân địa phương vận hành đang tạo nên một sản phẩm du lịch gần gũi với cộng đồng.

Sức hấp dẫn nằm ở sự tương phản: một Jordan mà nhiều người vẫn hình dung qua sa mạc và những thành phố đá lại sở hữu những vùng núi xanh, khí hậu dễ chịu và đời sống nông thôn giàu bản sắc.

Với những du khách đã từng đến Petra, đây có thể là lý do để quay trở lại Jordan và khám phá một diện mạo khác của quốc gia Trung Đông này.

4. Whitehorse, Canada: Đi tìm mùa đông ở vùng đất phương Bắc

Whitehorse thuộc Yukon, phía Tây Bắc Canada, đang được định vị như một cửa ngõ cho những trải nghiệm Bắc Cực và văn hóa bản địa.

Sức hút của điểm đến nằm ở thiên nhiên rộng lớn, các hoạt động ngoài trời và những trải nghiệm do cộng đồng địa phương dẫn dắt. Intrepid đánh giá đây là một trong những vùng có khả năng mang lại trải nghiệm Bắc Mỹ khác biệt so với những tuyến du lịch quen thuộc.

Với xu hướng tìm kiếm các điểm đến thiên nhiên, du lịch chậm và trải nghiệm bản địa ngày càng rõ nét, Whitehorse có nhiều lợi thế để tiến gần hơn tới nhóm điểm đến được săn tìm.

5. Alonnisos, Hy Lạp: Khi du khách bắt đầu chán những hòn đảo quá đông

Santorini và Mykonos đã quá nổi tiếng. Nhưng Hy Lạp vẫn còn những hòn đảo mà du khách có thể tìm thấy biển xanh, thị trấn nhỏ và nhịp sống thong thả mà không phải chen giữa những dòng người. Alonnisos là một trong số đó.

Nằm trong quần đảo Northern Sporades, hòn đảo chỉ đón khoảng 70.000 lượt khách trong năm 2024. Đây cũng là địa điểm gắn với Công viên Hải dương quốc gia Alonnisos và Northern Sporades - khu bảo tồn biển lớn nhất châu Âu, cùng bảo tàng dưới nước đầu tiên của Hy Lạp tại xác tàu Peristera.

Đối với du khách yêu biển nhưng muốn tránh những “điểm nóng” Địa Trung Hải, Alonnisos có thể chính là cái tên đáng lưu vào danh sách.

6. Dili, Timor-Leste: Một Đông Nam Á vẫn còn rất mới

Ngay tại Đông Nam Á, vẫn còn một thủ đô mà rất nhiều du khách quốc tế chưa đặt chân tới: Dili, Timor-Leste.

Quốc gia này nằm ngoài những tuyến du lịch phổ biến của khu vực, nhưng đang có thêm các đường bay mới, hạ tầng được cải thiện và những trải nghiệm du lịch dựa vào cộng đồng.

Biển, các rạn san hô, núi non và văn hóa địa phương tạo nên một sức hút rất khác so với những trung tâm nghỉ dưỡng quen thuộc ở Đông Nam Á.

Dili vì thế có thể trở thành lựa chọn dành cho nhóm du khách đang tìm kiếm cảm giác “đến một nơi mà bạn bè mình chưa từng đến”.

7. Pekoe Trail, Sri Lanka: Đi bộ xuyên miền trà

Sri Lanka vốn đã được nhiều du khách biết tới, nhưng Pekoe Trail lại đưa họ ra khỏi những tuyến tham quan quen thuộc.

Đây là tuyến đường dài đi qua vùng trồng trà, làng quê và rừng bản địa, phù hợp với xu hướng trekking chậm, khám phá thiên nhiên và kết nối với cộng đồng địa phương.

Không chạy qua hàng loạt điểm check-in trong vài ngày, du khách có thể dành nhiều thời gian hơn để đi bộ, trò chuyện, thưởng thức cảnh quan và cảm nhận đời sống của miền quê Sri Lanka.

Đó chính là kiểu trải nghiệm đang ngày càng được săn tìm: ít vội vàng hơn, nhiều kết nối hơn.

8. Liepāja, Latvia: Thành phố văn hóa mới của châu Âu

Liepāja có một lợi thế đặc biệt: năm 2027 sẽ là European Capital of Culture – Thủ đô Văn hóa châu Âu.

Hơn 500 sự kiện văn hóa dự kiến diễn ra trong năm, biến thành phố ven biển Baltic này thành điểm hẹn mới của những người yêu nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa châu Âu. Thành phố còn sở hữu bãi biển dài khoảng 8km, mở ra khả năng kết hợp du lịch văn hóa với nghỉ dưỡng biển.

Đây là kiểu điểm đến có thể thay đổi rất nhanh chỉ sau một năm.

Nếu Riga đã quá quen thuộc với du khách châu Âu, Liepāja có thể trở thành cái tên mới trên bản đồ du lịch Baltic trong năm 2027.

9. Carretera Austral, Chile: Cung đường dành cho những người thích đi thật xa

Có những chuyến đi mà điểm đến không phải là một thành phố hay một thắng cảnh cụ thể. Carretera Austral ở Chile là một hành trình như vậy.

Tuyến đường xuyên Patagonia kéo dài khoảng 770 dặm, đi qua những vùng fjord, sông băng, rừng và cảnh quan thiên nhiên rộng lớn. Đây được xem là lựa chọn ít đông đúc hơn so với nhiều tuyến nổi tiếng khác của Patagonia.

Điểm hấp dẫn nhất có lẽ nằm ở chính việc di chuyển: lái xe qua những cung đường dài, dừng lại trước một hồ nước, một khu rừng hay một dãy núi, rồi tiếp tục đi.

Với những người đang tìm kiếm road trip thực sự, Carretera Austral là cái tên rất đáng chú ý.

10. Dalsland, Thụy Điển: Khi “đi chậm” trở thành một trải nghiệm xa xỉ

Dalsland được ví như vùng hồ của Thụy Điển, sở hữu hơn 2.000 hồ cùng những khu rừng và không gian rộng mở dành cho chèo thuyền kayak, đạp xe, đi bộ và cắm trại. Một tuyến đường sắt mới kết nối Malmö với Oslo giúp việc tiếp cận khu vực thuận tiện hơn, mở ra cơ hội để Dalsland được biết đến rộng rãi hơn.

Điều hấp dẫn nhất ở Dalsland lại không phải một biểu tượng du lịch cụ thể. Đó là cảm giác được đi chậm.

Khi “ít người biết” trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Điểm chung của 10 địa danh trong danh sách Intrepid Travel không phải ở việc chúng hoàn toàn xa lạ. Nhiều điểm đến đã có cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc hoặc sản phẩm du lịch hấp dẫn từ lâu. Điểm mới nằm ở thời điểm.

Những nơi này đang xuất hiện thêm đường bay, hạ tầng mới, tuyến đường mới, các sự kiện văn hóa hoặc mô hình du lịch dựa vào cộng đồng. Nói cách khác, chúng đã có đủ điều kiện để đón thêm khách nhưng chưa rơi vào tình trạng quá tải.

Đó cũng là thông điệp đáng chú ý phía sau “Not Hot List 2027”: tương lai của du lịch có thể không nằm ở việc tìm thêm một điểm check-in nổi tiếng, mà ở việc chọn đúng nơi để đến.

Khi những quảng trường nổi tiếng, thành phố di sản hay các hòn đảo biểu tượng ngày càng đông, một bãi biển ít người biết, một thị trấn miền núi, một cung đường xuyên rừng hay một vùng quê xa xôi lại trở thành thứ xa xỉ mới.

Và với những du khách thích cảm giác khám phá, có lẽ điều thú vị nhất của năm 2027 chính là được nói: “Tôi đã đến đó trước khi nơi này trở thành điểm nóng”.