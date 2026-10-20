10 điểm đến của năm 2027, theo xếp hạng của Expedia là những vùng đất giàu cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm có chiều sâu trên khắp thế giới

Sự gia tăng mạnh mẽ trong lượng tìm kiếm của Expedia cho thấy du khách đang mở rộng bản đồ khám phá, tìm đến những địa danh ít đại trà hơn nhưng có khả năng mang lại trải nghiệm riêng biệt.

Expedia vừa công bố danh sách 10 điểm đến của năm 2027 (Destinations of the Year 2027) trong báo cáo Unpack ’27, dựa trên mức tăng trưởng tìm kiếm chuyến bay và lưu trú trên Expedia trong giai đoạn từ ngày 1.9.2025 đến 27.7.2026, so với cùng kỳ trước đó.

Đây là dữ liệu đáng quan tâm bởi danh sách không chỉ phản ánh những điểm đến vốn đã nổi tiếng, mà tập trung vào những địa danh đang có tốc độ tăng sức hút nhanh.

Đứng đầu là South Lake Tahoe của Mỹ với lượng tìm kiếm tăng tới 195%. Xếp thứ hai là Hyogo của Nhật Bản, tăng 95%; tiếp theo là Punta del Este của Uruguay tăng 65%; Sedona của Mỹ tăng 55% và Busan của Hàn Quốc tăng 50%.

Sáu trong số 10 điểm đến còn được Expedia đánh dấu bằng Smart Travel Health Check, bộ tiêu chí nhằm nhận diện những nơi có trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên phong phú nhưng tránh được tình trạng quá tải thường thấy ở các đô thị du lịch lớn.

South Lake Tahoe đứng đầu bảng xếp hạng với mức tăng tìm kiếm 195%, bỏ xa tất cả các điểm đến còn lại. Thành phố nằm bên hồ Tahoe, trên dãy Sierra Nevada, sở hữu cảnh quan núi cao, mặt hồ rộng và hệ thống hoạt động ngoài trời phát triển quanh năm.

Mùa đông, nơi đây hấp dẫn với trượt tuyết và các hoạt động trên tuyết. Khi thời tiết ấm lên, du khách chuyển sang chèo kayak, paddleboard, hiking và khám phá cảnh quan ven hồ.

South Lake Tahoe không cần một biểu tượng nhân tạo quá lớn để tạo sức hút. Cảnh quan tự nhiên đã trở thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách và nhiều mùa trong năm.

Mức tăng 195% cũng gợi mở một xu hướng lớn của năm 2027. Du khách đang tìm kiếm những kỳ nghỉ cho phép họ thực sự sống trong cảnh quan thay vì chỉ ghé qua một điểm tham quan nổi tiếng.

South Lake Tahoe thu hút du khách bằng cảnh quan tự nhiên, có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách và nhiều mùa trong năm

Hyogo tăng 95%lượng tìm kiếm, đứng thứ hai trong danh sách. Đây là một trong những trường hợp đáng quan tâm nhất bởi Hyogo hội tụ nhiều lớp trải nghiệm của Nhật Bản trong cùng một địa bàn.

Du khách có thể tìm thấy Kobe, lâu đài Himeji được UNESCO ghi danh, suối khoáng Arima Onsen, vùng ven biển và đảo Awaji.

Sức hút của Hyogo là việc mở ra một Nhật Bản khác với những tuyến điểm đã quá quen thuộc. Không tập trung vào các đô thị biểu tượng, du khách có thêm lý do để đi sâu hơn vào một vùng đất có lịch sử, ẩm thực, nghỉ dưỡng và cảnh quan đa dạng.

Đây cũng là tín hiệu quan trọng đối với các điểm đến châu Á. Khi những thành phố lớn ngày càng đông khách, các địa phương sở hữu tài nguyên tương đồng nhưng chưa bị khai thác quá mức sẽ có cơ hội trở thành lựa chọn mới.

Punta del Este tăng 65% lượng tìm kiếm, đứng thứ ba. Thành phố nghỉ dưỡng ven biển của Uruguay từ lâu được biết đến với những bãi biển đẹp, đời sống giải trí sôi động và hình ảnh sang trọng.

Playa Brava nổi tiếng với tác phẩm điêu khắc bàn tay khổng lồ La Mano vươn lên từ cát. Gần đó, Punta Ballena sở hữu Casapueblo, quần thể kiến trúc màu trắng độc đáo do nghệ sĩ Carlos Páez Vilaró sáng tạo.

Punta del Este cho thấy biển vẫn có sức hút mạnh, nhưng sản phẩm biển đang được mở rộng khỏi mô hình nghỉ dưỡng đơn thuần. Nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, đời sống địa phương và không gian giải trí cùng tạo nên một điểm đến có cá tính.

Sedona tăng 55%, đứng thứ tư. Những khối đá đỏ đặc trưng của vùng sa mạc Arizona tạo nên hình ảnh nhận diện mạnh mẽ cho Sedona. Tuy nhiên, thiên nhiên không phải sản phẩm duy nhất. Thành phố còn phát triển hiking, yoga, spa và các kỳ nghỉ chăm sóc sức khỏe.

Sedona phản ánh rõ sự kết hợp giữa du lịch thiên nhiên và wellness. Du khách tìm đến cảnh quan để vận động, nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và giảm nhịp sống.

Đây là xu hướng có khả năng tiếp tục mở rộng trong những năm tới, nhất là khi du lịch ngày càng gắn với chất lượng trải nghiệm và sức khỏe tinh thần.

Busan tăng 50% và đứng thứ năm. Thành phố cảng phía Đông Nam Hàn Quốc có lợi thế về biển, văn hóa đô thị, ẩm thực và điện ảnh. Hình ảnh Busan cũng được quốc tế biết đến rộng hơn nhờ Liên hoan phim quốc tế Busan và văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Busan có một lợi thế khác. Thành phố đem lại trải nghiệm Hàn Quốc với nhịp điệu khác Seoul, kết hợp biển, chợ hải sản, đền ven biển, khu dân cư giàu màu sắc và đời sống đô thị.

Việc Busan lọt nhóm dẫn đầu cho thấy du khách quốc tế đang có xu hướng tìm kiếm những thành phố thứ hai, thứ ba bên cạnh các thủ đô du lịch nổi tiếng.

Busan tăng 50% và đứng thứ năm trong bảng xếp hạng

Holbox tăng 45%, đứng thứ 6. Hòn đảo ngoài khơi bán đảo Yucatán hấp dẫn bởi bãi biển, nhịp sống chậm, hiện tượng phát sáng sinh học trên biển và cơ hội quan sát cá mập voi.

Holbox đại diện cho một kiểu du lịch đang được nhiều thị trường quan tâm. Du khách rời xa những trung tâm quá đông đúc để tìm đến những địa điểm có quy mô nhỏ, thiên nhiên nổi bật và cảm giác gần gũi hơn.

Perugia tăng 35%, đứng thứ 7. Thủ phủ vùng Umbria sở hữu lịch sử lâu đời, kiến trúc trung cổ, nghệ thuật, ẩm thực và các lễ hội. Thành phố cũng nổi tiếng với chocolate và Umbria Jazz.

Thành phố cho thấy sức hút của những đô thị quy mô vừa đang trở lại mạnh mẽ. Du khách có thể cảm nhận lịch sử và văn hóa với mật độ trải nghiệm cao nhưng không phải đối diện với áp lực của những điểm đến quá đông.

The Tweed, thuộc New South Wales, Australia, tăng 35%, đứng thứ 8. Vùng đất này kết hợp bờ biển, rừng nhiệt đới, hoạt động surfing, trekking và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Những vùng sản xuất nông nghiệp, trang trại và cơ sở chế biến cũng góp phần tạo nên câu chuyện riêng của điểm đến.

The Tweed là ví dụ rõ về xu hướng du lịch đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, nông nghiệp và nguồn thực phẩm địa phương.

Niagara on the Lake tăng 35%, nằm gần thác Niagara, thị trấn này có kiến trúc lịch sử, những con phố nhỏ, các nhà máy rượu vang và cảnh quan vùng hồ.

Sự xuất hiện của Niagara on the Lake cho thấy du khách không nhất thiết phải tìm đến một điểm tham quan khổng lồ. Một thị trấn có lịch sử, cảnh quan đẹp và đời sống địa phương đủ sức trở thành điểm dừng chân hấp dẫn nếu sản phẩm được tổ chức tốt.

Chichester đứng ở vị trí thứ 10 với mức tăng tìm kiếm 30%. Thành phố ở West Sussex nổi tiếng với nhà thờ lịch sử, không gian nông thôn, những tuyến đi bộ và khả năng kết nối với vùng ven biển phía Nam nước Anh.

Đây là một điểm đến tiêu biểu cho xu hướng tìm về những thành phố nhỏ có chiều sâu lịch sử, cảnh quan và đời sống bản địa.

Expedia vừa công bố danh sách 10 điểm đến của năm 2027 (Destinations of the Year 2027) trong báo cáo Unpack ’27, dựa trên mức tăng trưởng tìm kiếm chuyến bay và lưu trú trên Expedia trong giai đoạn từ ngày 1.9.2025 đến 27.7.2026 so với cùng kỳ năm trước

Bản đồ du lịch 2027 đang thay đổi

Điểm đáng quan tâm nhất trong danh sách Expedia là ở mẫu số chung phía sau 10 điểm đến của năm 2027.

South Lake Tahoe, Hyogo, Sedona, Busan, Holbox hay The Tweed đều có khả năng tạo ra trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Nhiều điểm đến nằm ngoài những tuyến du lịch quốc tế quen thuộc. Sáu điểm được Expedia trao Smart Travel Health Check cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn tới quản lý điểm đến và khả năng đem lại trải nghiệm chất lượng mà không rơi vào tình trạng quá tải.

Expedia nhận định du khách năm 2027 có xu hướng lựa chọn chuyến đi mang tính cá nhân và có mục đích rõ hơn. Dữ liệu của hãng cho thấy người đi du lịch đang quan tâm tới những trải nghiệm phù hợp với sở thích riêng, chứ không chỉ tìm đến các địa danh nổi tiếng nhất.

Nếu nhìn rộng hơn, danh sách này đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ với ngành du lịch Việt Nam. Khi du khách quốc tế bắt đầu tìm kiếm những địa điểm ít đại trà hơn, cơ hội sẽ mở ra cho những vùng đất chưa nằm ở vị trí trung tâm trên bản đồ du lịch.

Việt Nam có rất nhiều địa phương sở hữu những điều kiện tương đồng với các điểm đến đang lên trong danh sách của Expedia.

Những vùng núi có cảnh quan đặc sắc, các đô thị di sản quy mô vừa, làng nghề, vùng nông nghiệp, không gian biển còn giữ được vẻ nguyên sơ hay những địa phương có nền ẩm thực và văn hóa bản địa riêng đều có thể trở thành sản phẩm mới nếu được kể bằng một câu chuyện đủ hấp dẫn.

Danh sách 10 điểm đến của năm 2027 phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của du khách toàn cầu, khi giá trị của một điểm đến ngày càng được quyết định bởi khả năng đem lại trải nghiệm riêng, chiều sâu văn hóa, cảnh quan tự nhiên và chất lượng sống.

Và đó có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất của bản đồ du lịch thế giới năm 2027.