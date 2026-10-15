10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, thí điểm áp dụng dự thảo hướng dẫn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.

Danh sách 10 địa phương được đề nghị triển khai gồm Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Bộ cũng gửi văn bản đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cùng hai dự án hợp tác quốc tế.

Theo dự thảo, hoạt động khám chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề và người bệnh được tổ chức theo hai mô hình, tùy thuộc tình trạng sức khỏe, khả năng sử dụng thiết bị và nhu cầu hỗ trợ tại chỗ.

Với mô hình thứ nhất, bác sĩ khám, tư vấn trực tiếp cho người bệnh thông qua nền tảng công nghệ thông tin. Người bệnh cần có điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính được trang bị camera, micro, loa và kết nối Internet ổn định; đồng thời đủ tỉnh táo, có khả năng giao tiếp, cung cấp thông tin về triệu chứng, bệnh sử, thuốc đang sử dụng và hồ sơ liên quan.

Trước phiên khám, người bệnh đăng ký lịch hẹn, nêu lý do khám và gửi các tài liệu cần thiết như đơn thuốc, giấy ra viện, kết quả xét nghiệm hoặc hình ảnh tổn thương. Cơ sở y tế tiếp nhận thông tin, hướng dẫn chuẩn bị thiết bị và bảo đảm không gian riêng tư.

Khi bắt đầu phiên khám, bác sĩ xác thực danh tính, kiểm tra kết nối, khai thác bệnh sử và sàng lọc dấu hiệu cấp cứu. Trên cơ sở thông tin thu thập được, bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn trong phạm vi chuyên môn và yêu cầu khám trực tiếp nếu dữ liệu chưa đủ để đưa ra nhận định.

Sau phiên khám, bác sĩ ghi nhận kết quả, hướng xử trí, kê đơn điện tử hoặc hẹn tái khám khi phù hợp. Thông tin được gửi cho người bệnh qua kênh an toàn và lưu vào hồ sơ theo quy định.

Mô hình thứ hai là khám chữa bệnh từ xa có nhân viên y tế hỗ trợ tại chỗ. Hình thức này hướng đến người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế khả năng nghe, nhìn hoặc đọc hiểu, người không có thiết bị hay Internet tại nhà, hoặc những trường hợp cần đo các chỉ số sức khỏe mà người bệnh không thể tự thực hiện một cách đáng tin cậy.

Người bệnh đến trạm y tế xã, điểm trạm hoặc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện. Nhân viên y tế hỗ trợ kết nối với bác sĩ, đo các chỉ số cần thiết như mạch, nhiệt độ, huyết áp, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂), cân nặng hoặc đường huyết mao mạch khi phù hợp.

Trong phiên khám, bác sĩ trao đổi với người bệnh, đánh giá tình trạng sức khỏe và hướng dẫn nhân viên y tế tại chỗ thực hiện những thao tác cần thiết trong phạm vi chuyên môn được phép. Nhân viên y tế cũng có thể hỗ trợ quan sát, chụp và gửi hình ảnh tổn thương, kết quả xét nghiệm, giấy ra viện hoặc tài liệu liên quan.

Theo dự thảo, bác sĩ chịu trách nhiệm về nhận định chuyên môn, chỉ định và kê đơn; nhân viên y tế tại chỗ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số đo, thông tin và thao tác do mình thực hiện. Sau phiên khám, các cơ sở liên quan ghi nhận, lưu trữ thông tin theo quy định và phân công trách nhiệm.

Dự thảo nhấn mạnh khám chữa bệnh từ xa không được sử dụng để thay thế hoặc trì hoãn cấp cứu. Nếu người bệnh có dấu hiệu nguy hiểm như rối loạn ý thức, đau ngực cấp, khó thở nặng, co giật, sốc hoặc chảy máu nhiều, nhân viên y tế và người hành nghề phải hướng dẫn chuyển cấp cứu hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất.

Quy định này nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ không làm chậm trễ xử trí những tình huống cần can thiệp trực tiếp.