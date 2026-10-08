10 địa phương còn trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay

Ngày 7/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ cho thấy, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tỉnh, thành phố đã rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn chậm trong việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Trong đó, có trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để ở các tỉnh gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên.

Cần xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư; khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định.

Đặc biệt cần xử lý ngay đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không được đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả phải xử lý về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý về việc xây dựng và áp dụng KPI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tiêu chí thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.