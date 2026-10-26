10 địa điểm xanh trên thế giới cho kỳ nghỉ thư giãn giữa thiên nhiên

Có lý do khiến những kỳ nghỉ giữa không gian xanh mát mang lại cảm giác thư thái và sảng khoái. Theo tâm lý học màu sắc, gam màu xanh dịu nhẹ có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung.

Du khách có thể tận hưởng những lợi ích này khi ghé thăm các vùng đất xanh tươi trên khắp thế giới. Dưới đây là 10 địa điểm nổi bật, nơi vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên hòa quyện cùng những trải nghiệm khám phá khó quên.

Thung lũng Sapa (Việt Nam)

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Nằm giữa dãy núi ở miền Bắc Việt Nam, Sapa quyến rũ du khách với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài trên các sườn đồi uốn lượn.

Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống thường nhật, dù lựa chọn đi bộ đường dài qua đêm từ bản này sang bản khác hay đi cáp treo khoảng 15 phút để lên đỉnh Fansipan – ngọn núi cao nhất Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Topas Ecolodge nằm trên đỉnh đồi là nơi thích hợp để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, với tầm nhìn rộng mở từ ban công các bungalow và những biệt thự ấm cúng có hồ bơi riêng.

Vườn quốc gia Corcovado (Costa Rica)

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Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến những địa điểm xanh nhất trên Trái đất mà bỏ qua Costa Rica, quốc gia nổi tiếng với những cánh rừng mưa nhiệt đới.

Trong đó, Vườn quốc gia Corcovado trên bán đảo Osa là một ví dụ tiêu biểu cho vẻ đẹp xanh tươi của thiên nhiên. Tại khu bảo tồn có đa dạng sinh học phong phú này, nơi lưu giữ một số khu rừng mưa nguyên sinh lâu đời còn lại ở Trung Mỹ, du khách có thể bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như heo vòi Baird, báo đốm, lười và vẹt đuôi dài.

Khu vực này sở hữu nhiều hệ sinh thái khác nhau, từ rừng mưa vùng đất thấp đến rừng ngập mặn.

Dù chỗ nghỉ qua đêm bên trong vườn quốc gia khá hạn chế, du khách vẫn có thể sắp xếp lưu trú tại Trạm kiểm lâm Sirena. Đây là cơ hội để thức dậy giữa một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao nhất hành tinh.

Ruộng bậc thang Tegallalang (Bali)

Ảnh: Daniel Gorostieta/Travel + Leisure

Nằm gần Ubud, một trong những thị trấn nổi tiếng với cảnh quan rừng cây tại Bali, ruộng bậc thang Tegallalang gây ấn tượng với những sắc xanh chuyển đổi liên tục, từ xanh non đến xanh đậm. Sự biến đổi màu sắc này tạo nên khung cảnh yên bình và quyến rũ bậc nhất Indonesia.

Hệ thống ruộng bậc thang truyền thống tại đây gắn liền với phương thức quản lý và phân phối nước tưới cổ xưa.

Những tầng ruộng xanh mướt mở ra tầm nhìn bao quát các cánh đồng lúa xen kẽ rừng cây, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng nông thôn Bali.

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thanh bình của Tegallalang, du khách nên đến vào sáng sớm, trước khi lượng khách tham quan tăng lên vào buổi chiều.

Val d'Orcia (Ý)

Ảnh: Evgeniya Vlasova/Du lịch + Giải trí

Cảnh quan du lịch Ý mang nhiều sắc màu khác nhau, từ những vườn nho cho ra đời các loại rượu vang đỏ đậm đến những ngôi làng rực rỡ sắc màu ở Cinque Terre.

Tuy nhiên, nếu muốn đắm mình trong không gian xanh mướt, du khách không nên bỏ qua Val d'Orcia thuộc vùng Tuscany. Khu vực này trải dài từ phía nam thành phố Siena đến vùng phía đông bắc của núi lửa đã ngừng hoạt động Monte Amiata.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Val d'Orcia là một trong những vùng nông nghiệp nổi bật của Italy. Nơi đây có những vườn nho, vườn ô liu và các con đường nông thôn đặc trưng với hàng cây bách thẳng tắp, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Du khách cũng có thể khám phá tuyến đường rượu vang Val d'Orcia để kết hợp thưởng ngoạn cảnh quan xanh tươi với trải nghiệm thưởng thức những loại rượu vang đỏ nổi tiếng của Italy.

Dãy núi Maya (Belize)

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Dãy núi Maya trải dài khoảng 70 dặm (113 km) qua miền nam Belize và sang Guatemala, tạo nên sự tương phản với vùng biển xanh nổi tiếng của Belize.

Những cánh rừng rậm rạp tại đây mở ra nhiều trải nghiệm khám phá độc đáo, từ quan sát động vật hoang dã như báo đốm và heo vòi đến bơi lội dưới chân thác nước hoặc chinh phục đỉnh Victoria, ngọn núi cao thứ hai của Belize.

Để hòa mình trọn vẹn vào khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, du khách có thể lựa chọn Copal Tree Lodge, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp nằm giữa không gian rừng cây rộng lớn.

Được đánh giá là một trong những khu nghỉ dưỡng giữa rừng nổi bật trên thế giới, nơi đây tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 16.000 mẫu Anh (6.475 ha), bao quanh bởi thảm thực vật tươi tốt.

Các phòng nghỉ có bồn tắm và vòi sen hướng ra tán cây xanh, nơi đôi khi có thể nghe thấy tiếng khỉ hú. Du khách cũng có thể trải nghiệm hệ thống cáp treo để xuống khám phá khu vực sông Rio Grande.

Vườn quốc gia Killarney (Ireland)

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Ireland thường được gọi là Đảo Ngọc lục bảo nhờ những cảnh quan xanh tươi trải rộng khắp đất nước. Trong đó, Vườn quốc gia Killarney là một trong những nơi thể hiện rõ nét nhất vẻ đẹp đặc trưng này.

Những cây sồi bản địa, cây thường xanh, rừng thông và các bụi cây đan xen, tạo thành thảm thực vật xanh mướt trong khu vực được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển.

Không chỉ nổi bật với những cánh rừng, công viên còn có dãy núi MacGillycuddy's Reeks, nơi sở hữu những đỉnh núi cao nhất Ireland. Du khách có thể khám phá cảnh quan bằng ngựa hoặc tham gia các chuyến leo núi để chinh phục Carrauntoohil, ngọn núi cao nhất cả nước.

Teahupo'o (Tahiti)

Ảnh: Lauren Breedlove/Travel + Leisure

Những con sóng lớn đã đưa Teahupo'o trở thành điểm đến nổi tiếng với giới lướt sóng, nhưng khu vực nằm ở phía tây nam Tahiti này còn gây ấn tượng bởi cảnh quan xanh tươi trên đất liền, không kém phần nổi bật so với màu xanh của đại dương bao quanh.

Những thung lũng ven biển sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ, với các đỉnh núi cao, sườn núi lởm chởm và những dãy núi dốc đứng. Nhiều khu vực nằm sâu trong vùng hoang sơ, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền.

Để đi bộ khám phá những thung lũng xanh ngọc bích và thức dậy giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, du khách có thể lưu trú tại A Hi'o To Mou'a, một nhà nghỉ do gia đình quản lý.

Khuôn viên rộng khoảng một mẫu Anh (0,4 ha), kéo dài từ phía đại dương đến khu vực thung lũng phía sau, nơi có những thác nước, đàn ngựa trắng và nhiều loại cây ăn quả.

Vườn quốc gia hồ Plitvice (Croatia)

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Là một trong những điểm đến đi bộ đường dài nổi tiếng nhất Croatia, Vườn quốc gia hồ Plitvice cũng được xem là một trong những khu vực xanh tươi nổi bật của đất nước.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, vườn quốc gia có những cánh rừng sồi, thông và vân sam bao quanh các thác nước đặc trưng cùng hệ thống 16 hồ nối tiếp nhau. Nhiều loài động vật hoang dã, từ lợn rừng đến các loài chim quý hiếm, sinh sống giữa môi trường tự nhiên phong phú này.

Những hồ nước nổi tiếng của Plitvice còn có thể chuyển sang sắc xanh ngọc lục bảo tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan bằng cách đi bộ trên các tuyến đường mòn, chẳng hạn Đường mòn C dài khoảng 5 dặm (8 km) hoặc Đường mòn K dài khoảng 10 dặm (16 km).

Trong đó, tuyến đường K đưa du khách đi qua nhiều khu vực khác nhau của công viên, mang đến cơ hội khám phá toàn diện hơn vẻ đẹp nơi đây.

Lưu vực sông Congo

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Những cánh rừng mưa nhiệt đới và vùng đầm lầy bao phủ lưu vực sông Congo ở Trung Phi, trải rộng qua sáu quốc gia, trong đó có Cộng hòa Congo, Cameroon và Gabon.

Đây là khu vực rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, với diện tích khoảng 500 triệu mẫu Anh (202 triệu ha), đồng thời là nơi sinh sống của hơn 10.000 loài thực vật và 2.000 loài động vật. Ngày càng có nhiều công ty du lịch tổ chức các hành trình khám phá khu vực này.

Trong số đó, The Classic Safari Company chuyên thiết kế những chuyến đi kết hợp quan sát động vật hoang dã và nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều loài động vật như khỉ đột, tinh tinh, bonobo và voi rừng, đồng thời trải nghiệm những đêm nghỉ tại các nhà trên cây được trang bị tiện nghi cao cấp.

Rừng mưa Hoh (bang Washington)

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Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương là một trong những khu vực xanh tươi nhất nước Mỹ, nhưng hiếm nơi nào có thể sánh với vẻ đẹp đặc biệt của rừng mưa Hoh, nằm trong Vườn quốc gia Olympic, bang Washington.

Tại đây, dương xỉ, rêu cùng các loài cây lá kim và cây lá rộng tạo nên một không gian xanh mướt, khiến khu rừng trở thành điểm đến nổi bật dành cho những người yêu thiên nhiên.

Đường mòn Hoh River Trail dài khoảng 11 dặm (18 km) đưa du khách khám phá nhiều khu vực của khu rừng mưa thanh bình này.

Trong khi đó, Hall of Mosses là tuyến đường ngắn hơn, dài khoảng một dặm (1,6 km), uốn lượn qua những khu rừng nguyên sinh và rừng phong. Dọc đường đi, những tán cây phủ đầy rêu xanh tạo thành mái che tự nhiên, mang đến khung cảnh huyền ảo và cảm giác thư thái giữa thiên nhiên hoang sơ.