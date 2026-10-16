10 dấu ấn nổi bật của Giáo dục Bắc Ninh sau một năm thực hiện Nghị quyết 71

BẮC NINH - Chiều 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh công bố 10 dấu ấn nổi bật, tiêu biểu của ngành sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của thành phố Bắc Ninh.

Ngày 7/10, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số sở, ngành về kết quả sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục Bắc Ninh trong triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời yêu cầu việc thực hiện trong thời gian tới phải cụ thể hơn, xác định rõ sản phẩm, tiến độ và tạo chuyển biến thực chất.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lựa chọn và công bố 10 dấu ấn nổi bật, tiêu biểu của Giáo dục thành phố Bắc Ninh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71 để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa kết quả, mô hình và cách làm hiệu quả; qua đó tạo sự đồng thuận, khơi dậy trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.