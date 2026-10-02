Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2027. Trong top 10, các trường đến từ Mỹ vẫn áp đảo với 7 đại diện. Ba vị trí còn lại trong nhóm này đều đến từ Anh, gồm Đại học Oxford, Cambridge và Imperial College London.

So với năm ngoái, top 10 không có sự biến động, vẫn là những cái tên quen thuộc nhưng đã thay đổi nhẹ về thứ hạng. Các trường giữ vững vị trí gồm Đại học Oxford (thứ nhất), Viện Công nghệ Massachusetts (thứ 2), Đại học Princeton (thứ 3), Viện Công nghệ California (thứ 7), Đại học Hoàng gia London (thứ 8), Đại học California, Berkeley (thứ 9).

Đại học Đại học Cambridge giảm 2 bậc so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 5. Trong khi đó, Đại học Stanford tăng 2 bậc, vươn lên trị trí thứ 3, đồng hạng với Đại học Princeton.

10 đại học tốt nhất thế giới năm 2027 như sau:

Trong khi đó, trường đại học hàng đầu châu Á - Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), đã vượt qua ETH Zurich (Thụy Sĩ) để giành vị trí thứ 11. Ngoài ra, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) xếp thứ 13, Đại học Quốc gia Singapore cũng tăng 2 bậc lên vị trí thứ 15. Đây cũng là lần đầu tiên có 3 trường đại học ở châu Á lọt vào top 15.

Xét về số lượng các trường nằm trong top 200 trường tốt nhất thế giới, Mỹ dẫn đầu với 53 đại diện, nhưng ít hơn 2 trường so với năm ngoái. Trong số này, 33% trường tăng thứ hạng, 46% giảm thứ hạng. Đại học California, San Diego có sự tiến bộ vượt bậc, tăng 10 bậc lên vị trí thứ 37, chủ yếu nhờ sự cải thiện về danh tiếng và số lượng ấn phẩm trên mỗi giảng viên.

Xếp sau đó là Anh (25 đại diện), Đức (19), Trung Quốc (17), Australia (10), Hà Lan (10), Canada (9)…

Bảng xếp hạng của THE năm 2027 bao gồm 2.297 cơ sở giáo dục đại học, tới từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. THE đánh giá dựa trên 5 trụ cột cốt lõi, gồm: Giảng dạy (29,5%), Môi trường nghiên cứu (30%), Chất lượng nghiên cứu (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Chuyển giao công nghệ (4%).