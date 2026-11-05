10 đại học được nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất

Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm 2027. Bên cạnh các chương trình đào tạo thuộc nhóm hàng đầu thế giới, trường còn triển khai nhiều chương trình phát triển nghề nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và công chúng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các khóa học và hoạt động nghiên cứu tại MIT, thường kéo dài nhiều năm. Ảnh: MIT.

Đại học Stanford (Mỹ) xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Các doanh nghiệp do cựu sinh viên và những người có liên hệ với trường thành lập đạt tổng doanh thu hơn 2.700 tỷ USD mỗi năm. Nếu xem như một nền kinh tế, con số này có quy mô lớn thứ 10 thế giới. Không chỉ thành lập doanh nghiệp, cựu sinh viên Stanford còn sáng lập các tổ chức phi lợi nhuận như Kiva và SIRUM. Ảnh: Reuters.

Đại học Oxford (Anh) tăng hai bậc so với năm trước, xếp vị trí thứ ba. Trường có hệ thống hỗ trợ nghề nghiệp dành cho cả sinh viên lẫn cựu sinh viên. Các hoạt động bao gồm tư vấn viết CV, thư xin việc, giới thiệu cơ hội thực tập và tổ chức hội thảo phát triển kỹ năng. Theo thông tin trên website của trường, 6 tháng sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên Oxford đã đi làm hoặc tiếp tục học lên. Ảnh: Oxford.

Xếp thứ tư là Đại học Cambridge (Anh), được thành lập từ thế kỷ XIII và hiện thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới. Sinh viên tốt nghiệp trường này được các nhà tuyển dụng quốc tế đánh giá cao nhờ kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo. Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế này là phương pháp giảng dạy cá nhân hóa, chú trọng hướng dẫn từng sinh viên, vốn là nét đặc trưng của Cambridge và Oxford. Ảnh: Flickr.

Tăng hai bậc so với năm trước, Đại học Harvard (Mỹ) xếp vị trí thứ 5. Đây là trường đại học lâu đời nhất và thuộc nhóm danh tiếng nhất tại Mỹ, nổi tiếng với việc tuyển chọn và đào tạo nhiều sinh viên xuất sắc. Hơn 30 nguyên thủ quốc gia từng theo học tại trường. Harvard cũng có 38 cựu sinh viên đoạt giải Nobel và 48 người đoạt giải Pulitzer. Trường có truyền thống trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh chương trình chính khóa, sinh viên còn tham gia nhiều hoạt động như thể thao, khởi nghiệp. Qua đó, các em có cơ hội rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Harvard University.

Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng là Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ), tụt ba hạng so với năm trước. Trường gồm 6 khoa chuyên môn, tập trung đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về khoa học - công nghệ. Là trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới, Caltech sở hữu hệ thống hạ tầng cùng nhiều phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất. Đội ngũ giảng viên và cựu sinh viên của viện sở hữu tới 39 giải Nobel, 1 huy chương Fields, 6 giải Turing và 71 huy chương Khoa học/Công nghệ Quốc gia Mỹ. Ảnh: Caltech.

Đại học Princeton (Mỹ) tăng vọt 7 bậc, từ vị trí 14 năm trước lên hạng 7 năm nay. Thuộc nhóm Ivy League, Princeton nổi tiếng với sự đầu tư vượt trội cho chất lượng giảng dạy. Trường cam kết cung cấp chỗ ở cho toàn bộ sinh viên trong suốt 4 năm học, tỷ lệ sinh viên sống ngay trong khuôn viên đạt tới 98%. Quy mô đào tạo của Princeton duy trì dưới 10.000 sinh viên, sinh viên quốc tế chiếm khoảng 12% ở hệ đại học. Ảnh: Princeton University.

Một trong hai đại diện của châu Á vào top 10 là Đại học Quốc gia Singapore (NUS), xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây là trường đại học hàng đầu Singapore, định hướng đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tập trung vào các vấn đề và thế mạnh của châu Á. Trường có 16 trường, khoa và đơn vị đào tạo tại 3 khu học xá ở Singapore, với hơn 40.000 sinh viên. Ngoài ra, NUS triển khai chương trình NUS Overseas Colleges tại hơn 100 trung tâm trên thế giới, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường học tập và khởi nghiệp quốc tế. Ảnh: NUS.

ETH Zurich (Thụy Sĩ) tăng một bậc, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng 2027. Trường hiện nằm trong nhóm những đại học danh tiếng nhất thế giới về khoa học và công nghệ. ETH Zurich có hơn 20 cựu sinh viên và nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, trong đó có Albert Einstein. Dù chương trình học có cường độ cao, sinh viên vẫn có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa như triển lãm, hòa nhạc và nhiều sự kiện học thuật ngay trong khuôn viên trường. Những sự kiện này tạo điều kiện để họ gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học hàng đầu châu Âu. Ảnh: ETH Zurich.

Cái tên cuối cùng trong top 10 đến từ châu Á - Đại học Tokyo (Nhật Bản). Trường kết hợp giáo dục khai phóng với đào tạo chuyên ngành, đề cao tự do học thuật và sự đa dạng, hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chương trình đại học tại đây kéo dài 4 năm, chia thành hai giai đoạn. Hai năm đầu, sinh viên học kiến thức đại cương tại trường Nghệ thuật và Khoa học. Hai năm cuối, sinh viên tập trung học chuyên ngành đã lựa chọn. Theo nhà trường, cách tổ chức này giúp sinh viên có nền tảng kiến thức toàn diện trước khi đi sâu vào ngành học. Ảnh: iStock.