10 cơ sở đào tạo tham gia Cuộc thi Tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026 - Đợt 2

Với chủ đề "Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai", cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, tiếp nối thành công Đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc

Đợt 2 tại Hà Nội có sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật, gồm: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Học viện Múa Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Ban tổ chức tặng hoa đại diện các cơ sở đào tạo nghệ thuật tham gia cuộc thi

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Cuộc thi Tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo. Đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thí sinh tham gia cuộc thi bằng kỹ thuật biểu diễn đã được rèn luyện cùng cảm xúc chân thành, tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Thí sinh cần mạnh dạn thể hiện cá tính nghệ thuật, tìm tòi những cách biểu đạt mới, đồng thời luôn trân trọng những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc tạo điểm nhấn chào mừng mang chủ đề Mạch nguồn - Khát vọng

Sự đa dạng về loại hình và phong cách biểu diễn tạo nên không gian giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong nghệ thuật múa.

Cuộc thi là dịp để những gương mặt trẻ thể hiện khả năng biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo thông qua nhiều ngôn ngữ múa khác nhau.

Cuộc thi Tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026 - Đợt 2 diễn ra đến hết ngày 12/11. Ngay sau Lễ khai mạc, các đơn vị dự thi lần lượt tham gia các Bảng A, B, C, D gồm: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Các thí sinh thể hiện tài năng, kỹ thuật chuyên môn và khả năng biểu đạt thông qua những tiết mục múa

Thông qua các tác phẩm, chương trình giới thiệu hành trình kết nối bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa nghệ thuật múa thế giới và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Cuộc thi tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực ở các loại hình múa và lĩnh vực sáng tạo khác nhau