10 cô gái Lam Hạ – Những vì sao không tắt

Plyos từ lâu đã được coi là một trong những thành phố có phong cảnh đẹp nhất ở Nga. Mùa Thu ở đó đặc biệt đẹp: những ngôi nhà ấm cúng và những nhà thờ cổ kính nổi bật trên nền lá vàng óng ánh – khung cảnh gợi nhớ đến danh họa Isaac Levitan với bức “Mùa thu Vàng” nổi tiếng.