10 cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu

1. Erling Haaland đứng đầu bảng xếp hạng với mức lương 525.000 bảng mỗi tuần (27,3 triệu bảng mỗi năm). Ảnh: Getty.
2. Kylian Mbappe đứng thứ hai với thu nhập cố định ước tính 508.399 bảng mỗi tuần (hơn 26,4 triệu bảng mỗi năm).
3. Vinicius Junior có mức lương ngang bằng Mbappe, khoảng 508.399 bảng mỗi tuần (hơn 26,4 triệu bảng mỗi năm).
4. Rodri đứng thứ tư với mức lương khoảng 440.558 bảng mỗi tuần, (22,9 triệu bảng mỗi năm).
5. Harry Kane vươn lên đứng thứ 5 với mức lương ước tính 406.719 bảng mỗi tuần, (21,1 triệu bảng mỗi năm).
6. Lamine Yamal bỏ túi 372.880 bảng mỗi tuần (19,4 triệu bảng mỗi năm).
7. Jamal Musiala hưởng mức lương khoảng 371.416 bảng mỗi tuần (19,3 triệu bảng mỗi năm).
8. Virgil van Dijk nhận mức lương ước tính 350.000 bảng mỗi tuần (18,2 triệu bảng mỗi năm).
9. Enzo Fernandez nhận mức đãi ngộ 350.000 bảng mỗi tuần (18,2 triệu bảng mỗi năm).
10. Jude Bellingham nhận mức lương khoảng 338.879 bảng mỗi tuần, (17,6 triệu bảng mỗi năm).