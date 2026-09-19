10 cầu thủ châu Âu hội quân, Indonesia quyết vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Sau khi dừng bước ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, Indonesia hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch trên sân nhà. HLV John Herdman đã triệu tập lực lượng gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

Đáng chú ý nhất là thủ môn Emil Audero, người đang khoác áo Rayo Vallecano tại La Liga. Ở hàng phòng ngự, Indonesia có Calvin Verdonk của Lille tại Ligue 1 và Kevin Diks thuộc Borussia Monchengladbach ở Bundesliga.

Indonesia gọi 10 cầu thủ từ châu Âu cho mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: PSSI)

Đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu và được kỳ vọng tạo nền tảng cho hàng thủ Indonesia.

Hà Lan là quốc gia đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong nhóm 10 cái tên đang thi đấu tại châu Âu của Indonesia.

Thủ môn Maarten Paes hiện thuộc Ajax, trong khi Dean James khoác áo Go Ahead Eagles. Tuyến giữa có Nathan Tjoe-A-On đang chơi cho Willem II.

Ở hàng phòng ngự, Justin Hubner tiếp tục là một trong những nhân vật được chú ý khi thuộc biên chế Millwall tại giải hạng Nhất Anh. Trên hàng công, Ole Romeny đang thi đấu cho Fortuna Sittard.

Indonesia còn có trung vệ Elkan Baggott, người sở hữu chiều cao 1m96 và đang chơi cho Millwall tại giải hạng Nhất Anh, cùng tiền vệ Joey Pelupessy của Lommel tại giải vô địch Bỉ.

Như vậy, 10 cầu thủ Indonesia đang chơi bóng tại châu Âu trải đều ở nhiều vị trí, từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cho tới tiền đạo.

Ngoài nhóm này, Indonesia còn triệu tập hai cầu thủ đang thi đấu ngoài châu Âu. Tiền đạo Mitchell Baker cao 1m96, hiện khoác áo Georgetown tại Mỹ, từng gây chú ý khi ghi 4 bàn tại ASEAN Cup 2026. Cầu thủ còn lại là Luke Vickery, đang thi đấu cho Macarthur tại Australia.

Dù sở hữu lực lượng đáng chú ý, Indonesia không thể có đội trưởng Jay Idzes. Trung vệ đang khoác áo Sassuolo tại Serie A phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Hai cầu thủ khác cũng không thể góp mặt vì vấn đề tương tự là tiền vệ Marselino Ferdinan của Oxford United và Miliano Jonathans thuộc Utrecht.

So với đội hình tham dự ASEAN Cup 2026, HLV John Herdman giữ lại 10 cầu thủ. Bên cạnh Mitchell Baker, Indonesia tiếp tục có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như trung vệ Jordi Amat, tiền vệ Thom Haye và tiền đạo Ragnar Oratmagoen.

Indonesia sẽ hội quân từ ngày 21-9, trước khi bước vào trận mở màn bảng A hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Singapore vào ngày 25-9. Sau đó, đội chủ nhà lần lượt đối đầu Malaysia ngày 28-9 và Bangladesh ngày 1-10.

Mục tiêu của Indonesia là đứng đầu bảng A để giành quyền vào chung kết hạng Nhất. Nếu Việt Nam đứng đầu bảng B, hai đội có thể tái ngộ sau cuộc đối đầu tại ASEAN Cup 2026, nơi Việt Nam giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia.

Danh sách ĐT Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026: Thủ môn Emil Audero - Rayo Vallecano Maarten Paes - AFC Ajax Nadeo Argawinata - Persija Jakarta Hậu vệ Kevin Diks - Borussia Mönchengladbach Dean James - Go Ahead Eagles Elkan Baggott - Millwall Justin Hubner - Fortuna Sittard Nathan Tjoe-A-On - Willem II (Eredivisie) Dion Markx - Persita Tangerang Dony Tri Pamungkas - Persija Jakarta Rizky Ridho - Persija Jakarta Yakob Sayuri - Java United FC Calvin Verdonk - LOSC Lille Tiền vệ Joey Pelupessy - Lommel SK Egy Maulana Vikri - Dewa United Ivar Jenner - Dewa United Jordi Amat - Persija Jakarta Rayhan Hannan - Persija Jakarta Thom Haye - Persib Bandung Tiền đạo Ole Romeny - Fortuna Sittard Luke Vickery - Macarthur FC Mitchell Baker - NCAA Georgetown Ragnar Oratmangoen - Persib Bandung Facebook Twiiter Google Plus Email