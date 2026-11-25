Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Sơn La, khoảng 13h25 ngày 23/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 nhận được tin báo từ Công an xã Mường La về việc một người phụ nữ có ý định tự tử tại cầu Vạn Bú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời điều động một xe chở quân cùng 10 cán bộ, chiến sĩ và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ trấn an cô gái. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Sơn La. ↵

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ đang ở vị trí nguy hiểm, tâm lý bất ổn. Trước tình huống trên, chỉ huy đội nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, trấn an người phụ nữ, đồng thời triển khai các phương án cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ.

Bằng sự kiên trì, khéo léo trong quá trình trò chuyện, động viên và thuyết phục, lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa người phụ nữ về khu vực an toàn.

Sau khi giải cứu thành công, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp với Công an xã Mường La động viên, giúp người phụ nữ ổn định tâm lý. Công an xã sau đó đã liên hệ với người thân, thông báo tình hình và làm thủ tục bàn giao để gia đình chăm sóc.

Tình huống nguy hiểm của cô gái trên cầu Vạn Bú.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống nên chủ động chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có chuyên môn để cùng tháo gỡ vấn đề.

Khi phát hiện người gặp nguy hiểm, cần được cứu nạn, cứu hộ, người dân hãy nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.