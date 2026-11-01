10 cách giúp tỉnh táo, tràn đầy năng lượng vào những buổi sáng mùa Đông

10 lời khuyên giúp thức dậy sảng khoái trong mùa Đông. (Nguồn: Getty Images)

Chuyên gia tâm lý Shazna Khanom, Trưởng bộ phận Sức khỏe tâm thần lâm sàng tại công ty chăm sóc sức khỏe Bupa ở Anh, cho biết ngày ngắn hơn và lượng ánh sáng ban ngày giảm trong mùa Thu, mùa Đông có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức năng lượng của mỗi người.

“Trời tối không chỉ tác động đến tâm trạng mà còn có thể làm thay đổi mức năng lượng, khiến mọi người cảm thấy chậm chạp hơn. Chúng ta thường cho rằng sự chậm chạp này là do lười biếng hoặc uể oải, từ đó tạo ra một vòng luẩn quẩn”, bà nói.

Nếu bạn cảm thấy đặc biệt khó khăn khi thức dậy vào những buổi sáng mùa đông tối trời, bạn không phải là người duy nhất. Dưới đây là 10 lời khuyên của chuyên gia Khanom giúp việc bắt đầu ngày mới trở nên dễ dàng hơn.

1. Duy trì giờ thức dậy cố định

Hãy thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, kể cả khi trời lạnh và tối. Giữ giờ giấc sinh hoạt đều đặn giúp cơ thể hình thành thói quen lành mạnh.

2. Bật đèn ngay khi thức dậy

Đừng chỉ bật đèn mờ khi trời còn tối. Hãy bật đèn sáng ngay khi rời khỏi giường để giúp cơ thể tỉnh táo và sẵn sàng bắt đầu ngày mới.

3. Vận động nhẹ nhàng

Dành vài phút vận động vào buổi sáng, dù ở nhà hay tại phòng tập, để đánh thức cơ thể. Bạn có thể tập yoga hoặc chạy bộ ngoài trời. Nếu chạy bộ trong mùa đông, hãy mặc đủ ấm và sử dụng đèn đội đầu khi cần thiết.

4. Nhìn nhận mùa đông theo hướng tích cực

Thay vì chỉ nghĩ đến cái lạnh và những ngày tối trời, hãy tìm cách tận hưởng sự ấm cúng của mùa đông. Bạn có thể thắp nến hoặc tạo một không gian thư giãn để buổi sáng trở nên dễ chịu hơn.

5. Bắt đầu ngày mới một cách thong thả

Đừng vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Hãy dành thời gian pha một tách trà, nghe radio hoặc sách nói, hay từ từ hoàn tất việc chuẩn bị cá nhân. Một buổi sáng thư thả có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng hơn cho ngày mới.

6. Thử sử dụng tinh dầu thơm khi tắm

Một số loại tinh dầu thơm có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái hơn. Hãy thử điều chỉnh thói quen tắm buổi sáng bằng những sản phẩm phù hợp để tạo cảm giác dễ chịu trong mùa đông.

7. Nghĩ về những điều tích cực đang chờ đón

Hãy nghĩ đến một điều khiến bạn mong đợi trong ngày, chẳng hạn cuộc gặp với đồng nghiệp hoặc một hoạt động thú vị sau giờ làm. Tập trung vào những điều tích cực có thể giúp bạn bắt đầu buổi sáng với tâm trạng tốt hơn.

8. Chuẩn bị bữa sáng yêu thích

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh mà bạn yêu thích. Một bát cháo yến mạch hoặc bữa sáng nóng hổi có thể giúp buổi sáng mùa đông trở nên hấp dẫn hơn.

9. Uống nước ngay khi thức dậy

Đừng quên uống nước vào buổi sáng. Mọi người thường uống ít nước hơn trong mùa đông, vì vậy hãy chú ý bổ sung nước và duy trì thói quen uống đủ nước trong ngày.

10. Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Hãy dành ít nhất 20 phút mỗi ngày để ra ngoài đi bộ và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Ngay cả khi trời nhiều mây, ánh sáng ban ngày vẫn có thể giúp cải thiện tâm trạng. Đừng quên mặc đủ ấm và mang theo ô nếu trời mưa.

Chuyên gia cũng khuyên mọi người mặc đủ ấm và mang theo ô nếu trời mưa. Ngay cả trong những ngày nhiều mây, ánh sáng ban ngày vẫn có thể mang lại lợi ích cho tâm trạng.

(theo South China Morning Post)